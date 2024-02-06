Владислав Пинаев назвал избиение пятиклассницы в Нижнем Тагиле «рядовым событием» и заявил, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы (ВИДЕО)

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что прогремевшая на всю страну история с конфликтом в школе № 56 на Тагилстрое, когда избили пятиклассницу, была раскручена с украинских аккаунтов. Он также назвал этот инцидент «рядовым событием». По мнению мэра, на любую новость в комментариях в соцсетях появляется много негатива от сотрудников колл-центров из недружественных стран.

«Если это действительно конструктивная критика, то это нормальный рабочий процесс. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, к сожалению, социальные сети — это помойка, какой свет не видывал. Мне даже пришлось закрыть комментарии, кроме личных сообщений, из-за событий, которые происходили у нас перед Новым годом. Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой. Но как раскрутили нашу историю — по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи колл-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика», — заявил мэр, отвечая на вопрос о его реакции на негатив в соцсетях в ходе встречи со старшеклассниками.

Напомним, что в Нижнем Тагиле после инцидента в школе № 56 на Тагилстрое было заведено уголовное дело. Ситуация произошла накануне новогодних праздников, 29 декабря, и получила широкий общественный резонанс. По предварительной информации, обидчиками девочки стали братья из семьи азербайджанцев, а потасовка между школьниками произошла при участии матери мальчиков, 37-летней Ферганы Аббасовой.