«Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле разгромил «Урал-2»

На 16-й минуте Александр Подбельцев открыл счёт встречи. Вскоре отличился Дмитрий Хохлов и удвоил преимущество. На 69-й минуте «Урал-2» отыграл один мяч усилиями Никиты Хрисанфова. Виктор Киселёв отправил мяч в ворота соперника на 77-й минуте. В концовке матча точку поставил Александр Галимов, реализовав одиннадцатиметровый удар — 4:1 в пользу тагильчан. После девяти игр подопечные Юрия Матвеева с 16 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.

22 июня «Уралец-ТС» в Перми сыграет с лидером группы — «Амкаром».