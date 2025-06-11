Скончался начальник отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО Сергей Пряничников

10 июня 2025 года на 42 году жизни скончался начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа Сергей Пряничников.

Сергей был потомственным пожарным, о чём он рассказывал в интервью «Тагильскому рабочему».

«Мой отец в пожарной охране дослужился до полковника, был начальником специального отдела управления пожарной охраны. Даже бабушка была начальником части в Нижней Салде. Сестра тоже служит в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России», — рассказывал Сергей Пряничников.

Как сообщают коллеги, Сергей Олегович пользовался у руководства Главного управления МЧС России по Свердловской области и коллег заслуженным авторитетом и уважением.

«За годы его служебной деятельности, при непосредственном участии Сергея Олеговича достигнут высокий уровень обеспечения пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил и Муниципального округа Горноуральский», — отметили в пресс-службе госпожнадзора Нижнего Тагила и ГГО.

Церемония прощания состоится 12 июня в 12:00 по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, 1А.