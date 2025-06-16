Впервые в Нижнем Тагиле! 

14 июня Нижнетагильский цирк распахнул свои двери с новой уникальной программой Цирк на воде «Царство фонтанов» (0+). Мы приглашаем вас отправиться во времена богатырей и русалок, где жили юноша и девушка. Их сердца были полны любви, но они не догадывались о страшном будущем. Царевне предстояло стать жертвой чёрных чар, а богатырю вместе с друзьями — пройти через испытания, чтобы спасти свою любовь.

На своем тернистом пути Герои разгадают загадку райского сада с попугаями, посетят пещеру хозяйки тёмного мира со змеями и крокодилами, и извилистая дорога приведёт их в водный град морских котиков, а затем на пристань, где их встретят шимпанзе и павианы.

Уникальные трюки воздушных пантер кружат головы, прыжки в воду акробатов захватывают дух, водно-воздушные этюды гимнастов на ремнях и полотнах вносят атмосферу нереальности, а обрывы гимнаста на мачте щекочут нервы. Грациозные русалки, шоу-балет и фигуристы.

Невероятная, фантастическая световая и водная феерия! 150 тонн воды! Великолепное лазерное шоу приносит иллюзию нереальности, волшебный цветные фонтаны создают сказочную атмосферу, хрустальные световые экраны обрамляют бассейн.

Приглашаем зрителей окунуться в атмосферу мира древнегреческих мифов, которая заставит удивляться, радоваться и переживать эмоции вместе с героями наших приключений!