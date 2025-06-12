«Видимо, у нас в администрации процветает разгильдяйство либо вредительство». Тагильчане возмущены проведением в городе концерта Xolidayboy

Накануне, 11 июня, в СОК «Металлург-Форум» прошёл концерт популярного молодёжного исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев). Выступление должно было состояться ещё 30 апреля, но по каким-то причинам организаторы перенесли его почти на полтора месяца.

Как только в соцсетях появилась первая информация о том, что Иван приедет в Нижний Тагил, неравнодушные горожане стали жаловаться в мэрию и полицию (копия обращения есть в распоряжении редакции) с требованием запретить концерт, как это сделали власти в ряде других регионов. По их мнению, «творчество Xolidayboy целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию граждан, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности. Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

Также в обращении отмечается, что музыкант в своих социальных сетях неоднократно утверждал, что он украинец, несмотря на тот факт, что родом из Севастополя, тем самым ставя под сомнение целостность и государственные границы Российской Федерации. А относительно текущей СВО менеджер исполнителя в одном из интервью подчеркнула, что «они не идиоты, чтобы портить себе репутацию» и высказываться в поддержку РФ.

«Считаю, что данный исполнитель несёт негативную пропаганду для общества и не достоин выступать в нашем городе. Более того, на концерте возможны антирусские высказывания и пропаганда. Образ исполнителя также противоречит традиционным ценностям и общечеловеческим представлениям о мужчине: косметика на лице, цветной лак на ногтях — гомосексуальный образ, не свойственный мужчине», — говорится в письме.

В тагильской мэрии на жалобу ответили, что поскольку площадка, на которой будет выступать музыкант, является частной, они не уполномочены следить за деятельностью СОК. А в полиции сообщили, что это не их полномочия, и предложили обратиться в прокуратуру или суд.

«Когда читаю тексты этого исполнителя, о чём он поёт, то совсем не понимаю людей, которые его слушают и ходят на его концерты. Пропаганда наркотиков, нездоровых половых отношений, мимолётных связей. У меня просто слов нет, а наши власти позволяют таким исполнителям выступать. Читаешь в комментариях в его группе, кто с кем идёт на концерт, и мать какая-то пишет, что идёт вместе с дочерью. Да куда ты дочь тащишь? Ты вообще слышала, о чём он поёт? О наркотиках и мимолётных связях. Ты что дочери прививаешь? Чтобы она спала со всеми подряд? Чтобы к наркоте пристрастилась? Ну что это такое?», — заявил АН «Между строк» руководитель «Русской общины» в Нижнем Тагиле Олег Усов.

«Интересно! Это администрация нашего города разрешила выступление этого исколотого татухами нечто? Видимо, у нас в администрации процветает разгильдяйство либо вредительство. У меня вопрос: что может донести полезного этот, так называемый певец, или кем он там себя считает, со сцены нашей молодëжи? Да за такие тексты некоторых его как бы песен им должны заинтересоваться компетентные органы», — пишет в комментариях Михаил Баркулов.

«Как этому мальчику с синюшным эпидермисом и нецензурными текстами песен разрешили выступать в общественных местах? Что с нашей администрацией не так?» — спрашивает Александр Черемных.