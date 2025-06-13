«А “Сектор Газа” как, а “Ленинград”?» Тагильчане в соцсетях раскритиковали инициативу запретить концерт Xolidayboy

Новость о том, что в Нижнем Тагиле представители «Русской общины» попытались сорвать концерт популярного молодёжного исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев), вызвала широкий общественный резонанс. За сутки публикацию АН «Между строк» на сайте и в соцсетях прочитали более 20 тысяч человек. Многие подписчики не оценили инициативу активистов и считают, что цензура в искусстве недопустима. Также некоторые комментаторы вспомнили свою молодость, когда были популярны такие группы как «Сектор Газа» и «Ленинград».

«Никто не заставляет смотреть и слушать данного музыканта. Он выступал не на городском празднике бесплатно и для всех и не на детском утреннике, а в закрытом клубе, куда вход строго по купленным билетам. Я — жительница Нижнего Тагила и не вижу в его песнях ничего “быдлячьего”. Даже в репертуаре Киркорова и Баскова есть похабный трек и клип. Ваше право — не обсуждать этого персонажа, не слушать его треки и всячески его игнорировать, но у других есть такое же право слушать и обсуждать. И да, у нас край оппозиции, что не может не радовать, так что пусть больше приезжают ребят, в идеале ещё бы Би-2* или Нойза** позвали. Жаль, что их теперь услышать можно только за границей. Мои родители слушали “Красную плесень”, “Сектор газа”, “Парк Горького”, группу Kiss и Led Zeppelin. Брали меня на рок-концерты. И что? Я не спилась, не скурилась, не снаркоманилась, не стала лесбиянкой, маргиналом, не вступила в сатанинскую секту. Мои родители — аналогично. Я слушаю сейчас тяжёлый рок и металл, но могу с удовольствием попеть Меладзе или станцевать под Аллегрову. Это какой-то дремучий лес, что кто-то верит до сих пор, что песни, фильмы или игры как-то влияют на личность. Стабильная, зрелая личность умеет отделять зёрна от плевел, а для больного человека, с больным сознанием и воображением, и балет “Лебединое озеро” — пошлость: “Ой, там мальчики накрашенные, в лосинах и с причиндалами наружу скачут — немедленно запретить!”», — пишет Мария Таргонь.

«Спасибо администрации, что не повелись на писульки недовольных. Концерт был шикарный. Ни физических, ни психических увечий не получили», — отмечает Ева Щербинина.

«Талантливый парень, отличный концерт, даже организация в этот раз была хорошая, никакой толкучки. Единственный артист, который к нам приехал и не задержал свой концерт на 1,5 часа, как до этого приезжали другие», — говорит Ольга Электро.

«Господи, это просто песни. Что за параноики? А “Сектор Газа” как? А “Ленинград”? А Инстасамка, прости господи? Двинулись в край со своей пропагандой», — считает Юлия Казанцева.

Напомним, 11 июня в СОК «Металлург-Форум» прошёл концерт исполнителя Xolidayboy. Ещё в начале апреля неравнодушные граждане написали жалобу в администрацию города и полицию с требованием запретить выступление молодого музыканта из-за содержания его песен.

В тагильской мэрии на жалобу ответили, что поскольку площадка, на которой будет выступать музыкант, является частной, они не уполномочены следить за деятельностью СОК. А в МВД сообщили, что это не их полномочия, и предложили обратиться в прокуратуру или суд.

* Егор «Лёва Би-2» Бортник признан иноагентом.

** Noize MC (Иван Алексеев) признан иноагентом.