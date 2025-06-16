Главе СКР доложат о сестрах-сиротах, живущих в аварийном доме Нижнего Тагила

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, связанного с переселением детей-сирот из Нижнего Тагила в непригодные для проживания помещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Девушки зарегистрированы в аварийном многоквартирном доме, при этом для переселения им предлагаются неблагоустроенные жилые помещения, в том числе расположенные на окраине города, где отсутствует транспортная и социальная инфраструктура. Несмотря на то, что суд в 2023 году обязал местную администрацию реализовать права сирот, был удовлетворён встречный иск о вселении сестёр в квартиру к их дяде. Однако девушки не согласны проживать с родственником, поскольку ранее он отбывал наказание за убийство. Многочисленные жалобы результатов не принесли», — отметили в СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Богдану Францишко ускорить расследование уголовного дела и предоставить отчёт о его результатах с учётом доводов, изложенных в обращении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.