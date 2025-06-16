В Нижнем Тагиле будут судить военнослужащего за насильственные действия сексуального характера

В производстве Нижнетагильского гарнизонного военного суда находится уголовное дело в отношении военнослужащего Гаврика Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц, соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему).

«По версии следствия, вечером 11 сентября 2024 года Гаврик, находясь в п/о Порошино Камышловского района Свердловской области, действуя группой лиц по предварительному сговору с несовершеннолетним, в связи с возникшей личной неприязнью к потерпевшему из-за невыполнения последним уборочных работ по выносу строительного мусора, подавляя волю потерпевшего к сопротивлению путём применения физического насилия, совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Судом исследованы показания потерпевшей — матери пострадавшего. Продолжается допрос свидетелей.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от четырёх до десяти лет.