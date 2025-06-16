В Нижнем Тагиле прокуратура добилась для ребёнка-инвалида обеспечения средствами реабилитации

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и интересов детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе проверки выяснилось, что в августе 2024 года законный представитель несовершеннолетней обратился в региональное отделение Фонда социального страхования с заявлением о предоставлении ребёнку корсета, который был прописан в индивидуальной программе реабилитации. Ребёнок-инвалид был включён в реестр получателей, но фактически не получил средство реабилитации. В связи с этим прокуратура подала иск в суд, требуя от фонда обеспечить ребёнка необходимым средством реабилитации. После вмешательства надзорного органа ребёнок получил корсет.