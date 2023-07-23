«Вступить в партию большевиков или покинуть городской Совет и сдать мандаты избранников трудового народа». В Нижнем Тагиле новая власть с самых первых шагов решительно взяла курс на однопартийность (продолжение)

После Февральской революции вся власть в России перешла к Советам. По своей структуре и способу формирования (выборы) они, по сути, копировали уездные и волостные земские собрания. При этом земства продолжали существовать параллельно, однако на Советы возлагались ещё и функции законотворчества. Исполнительно-распорядительными органами стали их подразделения — исполнительные комитеты (исполкомы) Советов.

7 марта 1917 года в Нижнем Тагиле был создан Совет рабочих, крестьянских, солдатских и железнодорожных депутатов, который возглавил Алексей Григорьевич Козлов. Выборы депутатов первого тагильского Совета проходили по волостям и на предприятиях, и его состав представлял собой весьма пёструю картину. В него вошли представители от всех трёх волостей Нижнего Тагила, Высокогорского железного рудника, металлургического и механического заводов и тагильского участка железной дороги. Ничем выдающимся в истории города первый Совет отметиться не успел. В июле того же года были проведены перевыборы депутатов, но и второй состав Совета просуществовал недолго, фактически до октября 1917-го, после чего большинство его решений стали бойкотироваться со стороны различных политических партий, в основном большевиками, которые в Совете были в меньшинстве. Паралич местной власти привёл к тому, что в декабре того же 1917 года в Нижнем Тагиле снова прошли выборы в Совет. Соотношение политических сил эти выборы кардинально не изменили: большевики по-прежнему оставались самой малочисленной фракцией, но на этот раз орган власти заработал. Были избраны расширенный исполнительный комитет, примирительная комиссия для решения споров с трудовыми коллективами тагильских предприятий, созданы финансовый, юридический и продовольственный отделы, регламентирована работа милиции и суда.



Первый исполком нижнетагильского Совета (фото 1918 г., из архива НТМЗ-ГУ / общ. достояние)

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Председателем Совета был избран 27-летний уроженец Надеждинска (ныне — город Серов) Дмитрий Николаевич Добрынин, известный в Надеждинске как первый председатель Совета уполномоченных — альтернативного органа местного самоуправления, возникшего в 1905 году. В Нижний Тагил Дмитрий Добрынин перебрался после разгрома Первой русской революции 1905–1907 годов и занялся коммерцией. Он был председателем II общества потребителей и активным членом партии эсеров.



Д. Н. Добрынин (фото 1905–1917 гг., из архива Серовского исторического музея / общ. достояние)

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В 1917-м Добрынин начал сближаться с тагильскими большевиками, но связи с партией эсеров не порвал и являлся своеобразным посредником между эсерами, которые занимали большинство мест в Совете, и большевиками, которые имели большинство в исполкоме. В нижнетагильском Совете фигура Добрынина устраивала всех: большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов, беспартийных. Дмитрию Николаевичу пророчили прекрасную карьеру, но... В январе 1918-го в Нижнем Тагиле произошли беспорядки, в результате которых погибли три человека, а около полутора десятков получили ранения и травмы. Дмитрий Добрынин посчитал себя виновным в гибели людей и покончил жизнь самоубийством. Это стало для многих шоком. Он был похоронен в склепе под памятником Свободе. Во время белой администрации его останки по приказу чешского коменданта города Штички были перезахоронены на одном из кладбищ.

После смерти Добрынина на пост председателя исполкома Совета был избран Дмитрий Петров-Мухин — один из организаторов революционного движения на Высокогорском механическом заводе и первый начальник тагильской народной милиции.



Д. А. Петров-Мухин с детьми (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Дмитрий Асинкритович Петров родился 24 октября 1888 года в деревне Салавирь в Нижегородской губернии в семье крестьянина. В возрасте 15 лет он поступил на завод в городке Кулебаки, где познакомился с революционерами и вскоре вступил в РСДРП. Впоследствии занимался подпольной деятельностью в Москве, Петрограде, Подольске, Вольске, Сормове, Николаеве. В 1916 году нелегально перебрался в Нижний Тагил, где устроился слесарем-лекальщиком на Высокогорный механический завод под фамилией Мухин, которая стала сначала его партийной кличкой, а затем и частью фамилии.

На посту председателя исполкома Совета Дмитрий Петров за короткий период успел укрепить тагильскую милицию и воинский гарнизон, упорядочил снабжение города хлебом, дровами и углём и договорился с депутатами от партий эсеров и меньшевиков, предложив им «вступить в партию большевиков или покинуть городской Совет и сдать мандаты избранников трудового народа». Спорить с первым командиром тагильской милиции эсеры и меньшевики не стали, и большинство из них приняли его предложение.

Во время гражданской войны Петров-Мухин работал на партийных и советских постах в Оханске, Челябинске и Вятке, а в 1930 году стал торгпредом в Берлине. По возвращении Дмитрий Асинкритович трудился на разных руководящих должностях, но в 1937 году был вынужден выйти на пенсию по состоянию здоровья. В Нижний Тагил он не возвращался, однако до конца своих дней поддерживал переписку с друзьями с ВМЗ. Умер Д. А. Петров-Мухин в 1955 году.

Гражданская война приостановила формирование и развитие советских органов власти. Деятельность тагильского Совета возобновилась в июле 1919-го. Возглавил его 36-летний коногон, член РСДРП Василий Романович Носов — первый коренной тагильчанин на посту главы исполкома городского Совета.



В. Р. Носов (фото неизв. автора, из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//1-Nosov-Vasilij-Romanovich-.jpg)



При нём деятельность Совета и исполкома существенно активизировалась и стала приносить ощутимые результаты. Были налажены поставки продовольствия и топлива, начались работы по восстановлению заводов и шахт, появились первые в Нижнем Тагиле детские дома для сирот и беспризорников. 20 августа 1919 года Нижнетагильский заводской посёлок получил статус города, а менее чем через год Нижний Тагил стал уже уездным центром. Одним из инициаторов этого преобразования и его проводником в кулуарах областной власти был Василий Романович Носов. Выходец из рабочей среды, Василий Носов прекрасно понимал, что важнейшим направлением деятельности Совета является восстановление и развитие промышленности города и расширение социальной сферы для жителей Нижнего Тагила. При нём в городе началась борьба с эпидемиями тифа и холеры, существенно увеличилось количество торговых точек. При нём городской Совет окончательно изгнал из своего состава «соглашателей» — бывших меньшевиков и эсеров. В 1922 году вместе с другим членом городского Совета, Василием Ивановичем Семёновым, Носов был откомандирован в Петроград, где встретился с «вождём мировой революции» Лениным и рассказал ему о деятельности нижнетагильского Совета. В том же году Василий Носов попросил освободить его от должности председателя исполкома по состоянию здоровья. Просьбу его удовлетворили, но он продолжал ещё некоторое время участвовать в деятельности Совета в роли простого депутата. Умер Василий Романович Носов в 1943 году от туберкулёза. Его именем была названа улица Старобазарная, где он родился и вырос.

Следующие председатели исполкома Совета ничего выдающегося для города не сделали, просто не успели. Иван Иванович Волков занимал этот пост полгода, Михаил Иванович Мартьянов и Павел Андреевич Кин — по году. Исключением был лишь Арефий Кабаков, возглавлявший исполком в течение двух лет.



А. И. Кабаков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images/681.jpg)



Арефий Иванович Кабаков родился 17 сентября 1891 года в Алапаевске в семье кузнеца. Окончил семь классов городского училища, работал счетоводом. С 1913 по 1918 год служил в армии в должности полкового писаря, а в 1919 году вступил в РСДРП(б). По партийной линии был направлен в Нижний Тагил, где вскоре был избран депутатом городского Совета, а в ноябре 1922-го — председателем исполкома.

При нём было проведено сокращение численности депутатов городского Совета с 203 до 127 человек. При его активной поддержке в Нижнем Тагиле появился первый пионерский отряд, было создано Тагильское общество изучения местного края, открыт краеведческий музей, возродилась городская газета «Рабочий» («Тагильский рабочий»). По его инициативе и под его руководством в городе появился первый памятник Ленину. Большое внимание Арефий Иванович уделял развитию профсоюзов и усилению их роли: он настоял на увеличении представительства профсоюзов в городском Совете. Ещё одним достижением исполкома в годы председательства Кабакова стало троекратное увеличение числа курсов ликвидации безграмотности в Нижнем Тагиле. Итогом его работы на посту председателя горисполкома стал перевод с повышением: в ноябре 1925 года А. И. Кабаков был назначен председателем окрисполкома Верхне-Камского округа Уральской области. После ликвидации Уральской области в 1930 году Арефий Иванович работал на разных руководящих должностях. Умер он в 1979 году в Свердловске.

В 1925 году в Москве решили провести реформу органов государственного управления. На главенствующую роль в управлении народным хозяйством на местах были выдвинуты комитеты партии. Сделано это было по причине того, что почти в половине городских и районных Советов депутаты в первую очередь решали местечковые задачи и «следовать генеральной линии партии» не спешили, а то и вовсе игнорировали её. Во многих Советах на руководящих постах оставались бывшие эсеры и меньшевики, которые формально числились беспартийными и поддерживали советскую власть, а на деле строили личную карьеру или даже умышленно саботировали решения вышестоящих органов. Теперь же контроль за деятельностью Советов должны были осуществлять комитеты ВКП(б) всех уровней: областные, городские, районные.

Кроме того, должности председателя Совета и председателя исполкома были совмещены, что сразу негативно повлияло на работу Советов: заниматься одновременно законодательной и исполнительной деятельностью было чрезвычайно сложно, к тому же нововведение открывало широкий простор для злоупотреблений. С 1925 по 1940 год в Нижнем Тагиле сменилось 11 председателей городского Совета. Некоторые из них не проработали на этой должности и полугода: Николай Кушнов, Терентий Долгоруков, Аврум Аксельрод.

В январе 1940-го в ЦК ВКП(б) решили вернуть исполнительным комитетам городских Советов их прежние функции. Вернули и должность председателя исполкома. В Нижнем Тагиле таковым стал Иван Афанасьевич Непомнящий.



И. А. Непомнящий (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagillib.ru/upload/medialibrary/78e/1906-Nepomnyashchij-Ivan-Afanas_evich.jpg)



Иван Афанасьевич Непомнящий родился в 1906 году на станции Кача Емельяновского уезда Енисейской губернии в семье железнодорожников. Окончил четыре класса земской школы, после чего пошёл работать, продолжая заниматься самообразованием. В 1920-х годах перебрался на Урал, вступил в комсомол, работал в Нязепетровске, откуда был откомандирован в Верхотурье «укреплять местный комсомол». В Нижнем Тагиле он оказался по партийному набору. Работал на ВМЗ, возглавил там партийную организацию, затем был выдвинут на должность 1-го секретаря Сталинского райкома ВКП(б). Попал под каток репрессий второй половины 1930-х годов, но смог доказать свою невиновность и был направлен руководить базой треста «Текстильторг». В 1938-м Непомнящий был избран депутатом городского Совета. В июле 1939 года стал исполняющим обязанности председателя городского Совета, а в январе 1940-го — председателем горисполкома.

В историю города Иван Афанасьевич вошёл как самый эффективный управленец. По воспоминаниям тех, кому довелось в ним работать, он трудился по 12 часов в сутки. На рабочее место приходил рано утром, уходил из здания горисполкома последним. Даже свои выходные дни он зачастую посвящал решению городских вопросов. Он был «отцом города» и в один из самых тяжёлых периодов в истории Нижнего Тагила — в годы Великой Отечественной войны. С утра до позднего вечера Непомнящий вместе с двумя заместителями разъезжал по городу, посещая предприятия, больницы, военные госпитали, школы, ясли, продовольственные базы. К нему можно было обратиться по любому вопросу, и он делал всё, что только мог, будь то производственная проблема или личная просьба. Например, когда к нему обратился известный советский скульптор и педагог Матвей Генрихович Манизер с просьбой помочь своему тяжело больному ученику Мише Крамскому, эвакуированному в Нижний Тагил из Ленинграда, Иван Афанасьевич тут же направился по указанному в письме адресу. В итоге будущему скульптору были созданы все условия для творчества.

Немало сделал Непомнящий и для развития культуры нашего города. Он продвигал идеи создания музея изобразительных искусств, открытия в Нижнем Тагиле художественного училища и музыкальной школы, оказывал содействие в организации художественных и фотовыставок, выставок детского творчества, способствовал развитию спорта в городе, поддерживал коллективы драматического театра и театра кукол. Многое делал он и для озеленения Нижнего Тагила.

Иван Афанасьевич Непомнящий возглавлял исполнительную ветвь власти в городе 14 лет.

В марте 1953-го его перевели в Свердловский облисполком, где он проработал до выхода на заслуженный отдых в 1968 году. В том же году его не стало.

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»