История легендарного треста № 88, построившего Вагонку

История треста № 88 началась в 1931 году, когда для строительства двух заводов — УВЗ и НТМЗ — в Нижнем Тагиле был создан трест «Тагилкомбинатстрой». Но уже через год, в 1932 году, приказом наркома тяжёлой промышленности Орджоникидзе из состава этой организации выделили трест «Уралвагонстрой», в задачи которого входило строительство завода по производству большегрузных вагонов и соцгорода, где должны были жить работники этого завода. Изначально основные усилия треста сосредоточились на строительстве производственных объектов. В мае 1934 года вступил в строй цех колёс, в июле 1935-го — цех крупного стального литья, осенью 1936 года — вагоносборочный цех. Одновременно трест возводил жильё и объекты соцкультбыта в посёлке строителей. До начала 1940 года в соцгородке Вагонстроя были построены 7 многоквартирных каменных жилых домов, больница, три школы, клуб политпросвещения. Так же интенсивно велась застройка брусковыми одно- и двухэтажными домами.

В 1941 году трест в кратчайшие сроки произвёл реконструкцию промышленных площадей УВЗ для размещения на них танкового завода № 183 и авиазавода № 381. В 1942–1945 годах силами треста были построены домна и гидроэлектростанция в Алапаевске, гидролизный завод в Лобве, химический завод в Красноуральске, ряд деревообрабатывающих заводов в Свердловской области. В 1943 году часть строителей была направлена на восстановление разрушенного Сталинграда. В первые послевоенные годы трест открыл свои филиалы в Верхней и Нижней Салде, продолжал строительство промышленных объектов в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

В марте 1951 года в связи с переподчинением Министерству строительства предприятий машиностроения СССР трест сменил своё название и стал называться Государственным союзным строительно-монтажным трестом № 88. В этот период в Дзержинском районе шло интенсивное строительство жилья и объектов социального и культурного назначения, и трест № 88 стал основным исполнителем планов развития района. В 1950–1980 годы трест построил 1,2 млн квадратных метров жилья, 20 общеобразовательных школ, 62 детских дошкольных учреждения, 4 больницы, кинотеатр «Россия», кинозал ДК УВЗ, Дворец культуры имени И. В. Окунева, больничный комплекс на Пихтовых горах, Дворец водных видов спорта, Дворец ледового спорта на 5000 зрителей, ДК «Космос» в посёлке Северном, десятки магазинов. Были сданы в эксплуатацию трамвайные пути в районе и автодороги, построены цементно-шиферный и котельно-радиаторный заводы, завод пластмасс. Специалисты треста принимали участие в восстановлении разрушенного землетрясением Ташкента, где за 3 года было построено 26,6 тысяч кв. метров жилья, школа, детский комбинат и два магазина.

С 1991 года началась постепенная ликвидация треста. До 2001 года он ещё продолжал работать на объектах УВЗ, принимал участие в реконструкции Верхне-Выйского гидроузла, строил жилые дома в Ханты-Мансийском автономном округе. Но в 2002 году организация прекратила своё существование.