30 сбитых самолётов и один воздушный таран. Герой Советского Союза лётчик-истребитель тагильчанин Павел Пологов

7 мая 2017 года на доме № 12 по улице Шарташской в Екатеринбурге появилась мемориальная доска Герою Советского Союза лётчику-истребителю Павлу Андреевичу Пологову. На чёрной мраморной плите Павел Андреевич изображён рядом со своим самолётом. Мемориальную доску в присутствии ветеранов Великой Отечественной, сына и внуков Павла Андреевича открыл мэр столицы Среднего Урала Евгений Ройзман*. Доска появилась на доме, где в последние годы жил прославленный лётчик.

Мэр Екатеринбурга Е. В. Ройзман* с сыном и внуками П. А. Пологова на открытии мемориальной доски (фото Виктории Мкртчян / фрагмент ориг. изображения)

(https://egd.ru/files/s_synom_i_vnukami_geroya.jpg)

«Всё правильно! — скажет читатель. — Так и должно быть!» Но есть во всём этом один момент, который и стал поводом для написания этого материала: Павел Андреевич Пологов родился, вырос, учился и получил азы лётной профессии в Нижнем Тагиле. Но почему-то в родном городе его имя нигде не увековечено, если не считать фамилии и инициалов на памятнике тагильчанам — Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы.

Собирая материалы для очередной публикации в рамках нашего проекта, мы с коллегами не раз и не два удивлялись: в Нижнем Тагиле есть десятки улиц, носящих имена людей пусть бесспорно великих и выдающихся, но не имеющих никакого отношения к Нижнему Тагилу: Шевченко и Окуджавы, Землячки и Серова, Жуковского и Карла Либкнехта. Вместе с тем имена тагильчан — Героев Советского Союза носят всего пять улиц: Белявского, Мотина, Верескова, Пылаева и Черных. Ещё одна улица носит имя полного кавалера Ордена Славы — Василия Васильевича Холкина.

Имя лётчика Павла Андреевича Пологова было хорошо известно тагильчанам в советский период.

В городском краеведческом музее в экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне, посетители могли видеть картину известного художника и иллюстратора Георгия Григорьевича Нисского «Подвиг Героя Советского Союза П. А. Пологова». Художник изобразил, как ему тогда казалось, самый яркий эпизод из фронтовой биографии лётчика Пологова — таран, совершённый 3 апреля 1944 года в воздушной схватке с превосходящими силами противника.

«Воздушный таран на охваченном пламенем самолёте — это ли не есть истинное проявление героизма советского человека в стремлении защитить свою Родину? И неслучайно за этот подвиг лётчик был удостоен звания Героя Советского Союза», — писал позднее Георгий Нисский.

Подвиг Героя Советского Союза П. А. Пологова (худ. Г. Нисский) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.рцпв.рф/wp-content/uploads/2022/09/gl_102_03.jpg)

Художник заблуждался. Золотую звезду Героя и орден Ленина лётчик-истребитель П. А. Пологов получил не за этот подвиг, а девятью месяцами ранее.

Павел Андреевич Пологов родился 23 сентября 1913 года в железнодорожном районе Нижнего Тагила в семье Андрея Ивановича и Евдокии Никаноровны Пологовых. Глава семьи работал на железной дороге, мама была домохозяйкой. Жили бедно, держали подсобное хозяйство: кур, корову и огород. В 1917-м Андрей Иванович Пологов в числе первых вступил в отряд Красной гвардии и погиб в бою с белочехами. Воспитанием сына занималась мама Евдокия Никаноровна. Когда Павлику исполнилось семь лет, мать отвела его в ближайшую школу, недавно созданную на базе Высшего начального железнодорожного училища и впоследствии получившую номер 38 (ныне — школа № 138). В то время там работал кружок «Юный моряк», и Павел стал посещать его занятия.

Окончив шесть классов, Павел Пологов поступает в школу ФЗУ (позднее — СПТУ № 93), в 1927 году, по окончании обучения, попадает по распределению в доменный цех бывшего демидовского завода. Через два года на заводе создаётся первичная ячейка военно-спортивной организации ОСОАВИАХИМ, Павел становится одним из первых, кто вступил в её ряды. Одним из первых он сдаёт нормы ГТО (а в те времена для этого надо было сдать зачёты по 21 виду упражнений!) и одним из первых становится курсантом только что созданного в Нижнем Тагиле аэроклуба. Осенью 1934 года Павел Пологов по комсомольскому набору вступает в ряды РККА и направляется в 3-ю военную школу лётчиков-наблюдателей в Оренбурге. А через год в числе пятидесяти лучших выпускников отправляется в Борисоглебск, во 2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушного флота, которую с отличием оканчивает в 1937 году. Первое назначение — в Забайкальский военный округ.

Курсант Борисоглебской 2-й военной школы лётчиков П. Пологов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://warheroes.ru/content/images/photodocs/384/original/bfd8b5f2025b2f123cdb1eb3c3673536.jpg)

«Летали тогда на “ишачках” — истребителях И-16, на “чайках” И-153, на И-15бис. Нам приходилось осваивать разные самолёты. Но кроме плановых полётов, много времени отнимало изучение материальной части, теоретические занятия… А свой первый сбитый самолёт я записал на счёт в 1939-м, в ходе боёв на реке Халхин-Гол. Это был японский Ki-27. Мы тогда вылетели на перехват двумя звеньями на И-16, но обнаружили самолёт противника поздно, когда уже у нас кончалось топливо. Пришлось сбивать японца», — вспоминал позднее Павел Андреевич.

За этот боевой вылет молодой лейтенант Пологов был награждён орденом Красного Знамени.

Участники советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол (1939 г.). Второй слева — лейтенант Павел Пологов

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.bvvaul.ru/UserFiles/Image/vipuskniki/god1937/pologov_pa/gl_102_05.jpg)

Из Монголии лейтенант Пологов был направлен в распоряжение 16-й смешанной авиадивизии, которая в 1939 году проходила доукомплектование в Киевском особом военном округе. В январе 1940 года Пологов в составе 149-го истребительного авиаполка оказался на советско-финляндском фронте. Правда, здесь ему никого сбивать не пришлось. По окончании боевых действий Павел Андреевич в числе других лётчиков-истребителей был направлен в 6-й ИАП (истребительный авиаполк), который в это время базировался на Украине. Полк был оснащён 59 самолётами И-16 и готовился к переходу на «Яки», который намечался на конец лета 1941 года. Здесь, на аэродроме в Черновцах, Павел Андреевич Пологов и встретил первый день Великой Отечественной войны. Утром 22 июня в результате удара гитлеровской авиации половина наших самолётов сгорела на взлётной полосе и в ангарах. Лётчики спрятали уцелевшие машины в лесу, а сами начали готовиться к отражению наземной атаки. Но атаки не последовало. В ночь с 22 на 23 июня остатки полка перелетели в Тернополь, а лётчики, оставшиеся без машин, жёны и дети младшего комсостава были отправлены в тыл. Встретиться в бою с немецкими асами Павлу Пологову довелось только 26 июня. Тогда на подходе к Житомиру шесть наших И-16 рассеяли и вынудили повернуть назад два десятка «юнкерсов».

Тем временем обстановка на фронтах осложняется. Павел Андреевич отправляет жену Валентину и сына Владимира на Урал, в Нижний Тагил.

В течение июня — июля 1941-го Павел Андреевич Пологов совершил 178 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично один немецкий самолёт и два в составе группы. 30 августа 1941 года лейтенант Пологов в воздушном бою был тяжело ранен и эвакуирован сначала в харьковский госпиталь, а затем в Оренбург, где его прооперировали. Ранение оказалось серьёзным. Врачи вели разговоры о списании Пологова в запас. Он с трудом уговорил врачей не выносить заключение о списании его из действующей армии.

Новый 1942-й год Павел Андреевич встречал в Нижнем Тагиле в кругу семьи, куда он приехал с женой и сыном. За столом собрались почти все родственники, кроме младшего брата — Юрия. Тот окончил школу танкистов и служил в запасном полку в Челябинске. В родном городе Пологов прожил два месяца, ожидая направления в действующую армию. В управлении кадров ВВС СССР ему настойчиво предлагали остаться в тылу, готовить курсантов в военном училище. Но Павел наотрез отказался. Разговоры о работе в училище продолжались ещё не один день. Пологов просился на фронт. В итоге его назначили штурманом 737-го истребительного авиаполка.

Несмотря на то, что 737-й истребительный авиаполк находился в резерве, новому штурману сразу же пришлось окунуться в работу. Предстояло организовать приём пополнения, состоящего в основном из выпускников авиаучилищ, наладить боевую подготовку личного состава, срочно получить и доставить с авиазавода самолёты самой последней конструкции — ЛаГГ-3 — и обучить личный состав полётам на новой машине. 24 мая 1942 года 737-й ИАП прибыл на Брянский фронт и был включён в состав 207-й истребительной авиационной дивизии. В июне 1942 года Павел Пологов совершил 21 успешный боевой вылет, в любых условиях обеспечивая выход истребителей на заданную цель. Неоднократно участвовал в сопровождении штурмовиков Ил-2, не допустив при этом ни одной атаки вражеских истребителей на наши самолёты. По инициативе Павла Андреевича в штурмовке вражеских позиций и колонн стали принимать участие и лётчики полка — благо, истребители ЛаГГ обладали мощным вооружением и были способны нести на подвесках бомбы или реактивные снаряды.

В воздушных боях этого периода Павел Пологов сбил три немецких истребителя Ме-109, а 23 июня 1942 года участвовал в штурмовке немецкого аэродрома, в ходе которой были уничтожены ангар, топливный склад и 25 самолётов противника. В конце июля дивизию, где служил тагильчанин, передали в состав Воронежского фронта для осуществления прикрытия наземных войск в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции. А в ноябре 1942 года 737-й ИАП принимал участие в Среднедонской операции. Тогда же Пологову было присвоено звание капитана.

Штурман 737-го истребительного авиаполка капитан П. А. Пологов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i0.wp.com/bvvaul.ru/UserFiles/Image/vipuskniki/god1937/pologov_pa/gl_102_08.jpg)

В июне 1943 года Павел Андреевич — уже майор, командир эскадрильи. На его счету 365 боевых вылетов и более 90 воздушных боёв, 18 самолётов противника сбито лично и 12 в составе группы. В ходе одного из воздушных боёв его эскадрилья уничтожила 15 гитлеровских самолётов, а сам Пологов сбил три самолёта лично и ещё два — в группе. 7 июля 1943 года, в самом начале Курской битвы, Павел Андреевич был вызван в штаб корпуса, где ему досрочно присвоили звание подполковника и назначили на должность командира 163-го ИАП. В этой должности он принимал участие в Курской битве. А 2 сентября 1943 года Указом Президиума Верховного совета СССР Павлу Андреевичу Пологову было присвоено звание Героя Советского Союза. В те дни заметка об отважном лётчике-истребителе из Нижнего Тагила появилась в «Красной Звезде», а сам он получил короткий отпуск домой.

П. А. Пологов у родного дома в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора, 1943 г. / фрагмент ориг. изображения)

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До середины осени 1943 года полк под командованием подполковника Пологова участвовал в боевых действиях в небе Орловской, Брянской областей и на востоке Белоруссии. В ноябре 1943 года полк был выведен для отдыха и пополнения на аэродром Рогань в Харьковской области, а Павел Андреевич поехал в отпуск в Свердловск, чтобы навестить родственников жены, и в родной Нижний Тагил.

Герой Советского Союза П. А. Пологов (фото из газеты «Красная Звезда», 1943 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/614/61493af19f308168497a609ed5b2bab7.jpg)

Надо отметить, что за годы войны Павел Андреевич успел полетать практически на всех типах советских истребителей: И-16, И-153, ЛаГГ-3, МиГ-3, Як-1, Як-7Б, Як-9 и Ла-5. Предлагали ему и американский самолёт P-39N, знаменитую «аэрокобру», но Пологов отказался. И дело было вовсе не в патриотизме: американские самолёты были хороши, но на них было трудно достать запчасти. В условиях передовой и постоянных боевых вылетов это часто становилось проблемой. Любимыми самолётами Павла Пологова до конца войны оставались ЛаГГ-3 и Ла-5.

Лётчики эскадрильи П. А. Пологова (второй справа) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.bvvaul.ru/UserFiles/Image/vipuskniki/god1937/pologov_pa/gl_102_10.jpg)

15 марта 1944 года, во время боевого дежурства над железнодорожным узлом Ковель, Павел Пологов совершил тот самый таран, который много лет спустя воспроизвёл на своей картине художник Г. Г. Нисский.В тот день восьмёрка Як-9 получила приказ вылететь на поиск вражеских самолётов, которые летали на помощь осаждённому в Ковеле немецкому гарнизону.

Группу возглавил подполковник Пологов. Вот как описывала эту схватку дивизионная газета:

«Наши лётчики заметили Ju-52, шедшие под охраной истребителей. Пологов приказал парам лейтенанта Митикова и капитана Подгорного атаковать транспортники, а сам пошёл в атаку на истребители. В первые же минуты боя П. А. Пологов сбил один самолёт врага. Но “Юнкерсам” удалось прорваться сквозь заслон наших истребителей. Ещё один вражеский самолёт, прошитый очередями Пологова, камнем упал на землю. Увлекшись атакой, подполковник сам оказался зажатым с двух сторон парой “фоккеров”. Пологов пытался манёвром уйти из-под вражеской атаки, но было поздно. Истребитель охватили языки пламени. Управлять самолётом с каждой минутой становилось тяжелее. Надо было срочно прыгать. Отстегнув ремни и открыв колпак, подполковник Пологов увидел, как справа ему наперерез мчится вражеский “Юнкерс”. Решение созрело быстро, и через мгновение винт “Яка” впился в хвостовое оперение немецкого транспортника».

Павел Андреевич получил ранения, но выжил, он смог приземлиться на парашюте. После лечения в госпитале был направлен на курсы в Военно-воздушную академию и по их окончании вернулся в полк. Но полученные в боях ранения давали о себе знать. Через несколько лет подполковник Пологов вышел в запас по состоянию здоровья.

Сначала Павел Андреевич приехал в Нижний Тагил и хотел пойти на завод им. Куйбышева, где он работал до войны. Но не получилось — медики не допустили боевого лётчика на «горячее» производство по состоянию здоровья.

После этого Пологов уехал в Свердловск к жене и сыну, которые гостили у родни. Там Павел Андреевич познакомился с начальником производственного отдела Свердловского турбомоторного завода. Тот предложил отставному лётчику должность диспетчера. Работа Пологову понравилась, и он остался на «Турбинке», где и проработал более 20 лет.

Герой Советского Союза Павел Андреевич Пологов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://warheroes.ru/content/images/photodocs/384/original/7cb7a3e93daaa5471cc7e1e1cb646467.jpg)

После выхода на пенсию Павел Андреевич активно занимался общественной деятельностью, работал гидом в заводском музее боевой и трудовой славы, встречался с военнослужащими и призывниками, в свободное время писал воспоминания. Павла Андреевича Пологова не стало 22 ноября 2001 года.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

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