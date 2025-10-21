Уголовное дело возбуждено после массовой гибели рыбы в реке Иса под Нижним Тагилом

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации СМИ о массовой гибели рыбы в акватории реки Иса.

К проведению надзорных мероприятий были привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля», Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации и ФГБУ «Уральский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».

«В рамках проверки с привлечением специалистов осуществлено выездное обследование акватории реки Иса, в ходе которого выявлены факты гибели водных биологических ресурсов вследствие превышения концентраций загрязняющих веществ в природных водах по показателям аммоний-ионы и нитрит-ионы. По результатам проведённых научных исследований и испытаний установлено, что количество погибшей рыбы составило свыше 37,4 тысячи штук, общая масса погибшей рыбы — свыше 1,3 тонны. В результате чего животному миру, согласно методикам расчета, причинен ущерб в размере свыше 5,6 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Природоохранный прокурор в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.