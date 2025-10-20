В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции № 20 переехали в обновлённое здание 

В Нижнем Тагиле торжественно открыли обновлённое здание на улице Просёлочной, 48, в котором теперь будут служить сотрудники ОП № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское». В церемонии открытия приняли участие начальник Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, на данный момент уже бывший начальник Управления МВД по Нижнему Тагилу полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, глава города Владислав Пинаев, представители Общественного совета при тагильской полиции.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», более 30 лет подразделение полиции ютилось на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Дружинина.

«Работали в непростых условиях: в маленьких кабинетах ютились по 5–6 сотрудников, а некоторые работали по графику из-за отсутствия обустроенных рабочих мест», — рассказал полковник Ибрагим Абдулкадыров.

Новое здание полностью оборудовано для эффективной служебной деятельности: размещены дежурная часть, кабинеты следователей, участковых уполномоченных, подразделения по делам несовершеннолетних и административной практики, комната для приёма граждан, а также помещения для хранения вещественных доказательств и спецсредств. Для удобства граждан предусмотрена комфортная зона ожидания, обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения.

На новом месте размещаются около 60 сотрудников. Как сообщает пресс-служба администрации города, они обслуживают ГГМ, в котором проживает порядка 47 тысяч человек, 12 тысяч из них в возрасте до 18 лет.

«Взаимодействие у нас с органами исполнительной власти Нижнего Тагила — одно из лучших в области. У главы и администрации есть полное понимание, они видят проблемы и от них не уходят. Думаю, сегодняшнее мероприятие – пример для всех, как надо правильно организовывать взаимодействие государственной и муниципальной власти», — подчеркнул начальник Главного управления МВД России по Свердловской области Александр Мешков.