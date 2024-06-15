Город и его люди. Товарищ Николаев

Этот человек известен в Нижнем Тагиле не только как руководитель крупнейшего на Урале горнодобывающего предприятия, не только как хозяйственник масштаба города, но и как тот, благодаря кому на горе Долгой появился лыжно-трамплинный комплекс и пансионат «Аист», сохранился Свято-Троицкий храм. Сергей Иванович Николаев, легендарный управляющий Высокогорским рудоуправлением, — герой сегодняшнего очерка.

С. И. Николаев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images/998.jpg)

Сергей Иванович Николаев родился 7 октября 1914 года в Петрограде. Его отец, Иван Афанасьевич, имел крестьянское происхождение, но благодаря своей настойчивости смог получить приличное образование и должность на государственной службе. Мать, Мария Фёдоровна, была домохозяйкой и всё свободное время посвящала воспитанию детей.

Сергей окончил восемь классов трудовой школы, учебный комбинат, устроился мастером на завод «Красный химик», а в 1932 году поступил в Ленинградский горный техникум на отделение разработки рудных месторождений. Учился Сергей хорошо и по окончании техникума получил красный диплом, дающий возможность выпускнику определять место будущей работы самостоятельно. Была возможность остаться в Ленинграде или Ленинградской области, но романтика эпохи индустриализации взяла верх, и Николаев попросил распределить его «туда, где он будет нужнее стране». Он получил направление на Украину, в Кривой Рог, на шахту «Жёлтая река» объединения «Кривбассруда». Карьера его началась с должности помощника начальника участка, но уже через два года, в 1939-м, его назначают руководителем горных работ. Причина повышения была проста: 1937 год выкосил из горнодобывающей отрасли Украины большинство старых специалистов, а те, кто не попал под каток репрессий, один за другим выходили на пенсию. Воодушевлённый быстрым карьерным ростом, Сергей Иванович решил остаться в Кривом Роге насовсем. Он женился, у него родились сын Валерьян и дочь Валентина.

Но в планы на будущее ворвалась война. Часть предприятий Украины вывозились в тыл — на Урал и в Сибирь, а всё, что невозможно было вывезти, подлежало уничтожению. Часть оборудования объединения «Кривбассруда», специалисты и их семьи были эвакуированы в Нижний Тагил. Николаев ещё оставался в Кривом Роге: ему было поручено подготовить шахту «Жёлтая река» к взрыву и при приближении оккупантов взорвать её. Но приказа на взрыв шахты так и не поступило. С трудом Сергей Иванович выбрался из Кривого Рога и доехал до Нижнего Тагила, где его ждала семья.

В Тагиле Николаева назначили сначала начальником производственного отдела ВРУ — Высокогорского рудника. А уже в 1942 году перевели на должность заместителя главного инженера рудоуправления. На его плечи легли пуск Лебяжинской дробильной фабрики, аглоцеха и работа главного карьера. Не давало покоя и недавнее прошлое. Ежедневно он ждал, что за ним придут сотрудники НКВД и станут выяснять, почему шахта «Жёлтая река» не была взорвана и досталась врагу. Однажды в два часа ночи у дома, где жила семья Николаева, остановилась машина, раздался стук в дверь. Николаев испугался. Оказалось, что за ним приехали с работы: необходимо было его присутствие в строящемся аглоцехе. Наутро Сергей Иванович поехал в особый отдел и рассказал о своих страхах. Там его успокоили: никаких претензий к товарищу Николаеву у органов нет.

В 1970-х Сергей Николаев вспоминал: «Работать тогда приходилось по 10–12 часов в день. Самым ответственным участком был, конечно, главный карьер, где день и ночь шла добыча руды. Руду с глубины 100 метров вывозили 30 старых паровозов, над карьером стоял смог, было трудно дышать. Уже тогда появилась идея электрифицировать карьер, и в свободное время мы разрабатывали проект перевода главного карьера на электровозы. И как только закончилась война, мы начали планомерно претворять в жизнь нашу мечту...»

В 1948 году Сергей Иванович аттестуется в тресте «Урал-руда», ему присваивается звание «Горный директор 1-го ранга». Руководство треста вводит его в руководящий резерв. А он поступает в Свердловский горный институт, понимая, что образования техника ему явно не хватает.

Множество новаторских технических решений было внедрено по инициативе Николаева. Например, на шахте «Магнетитовая» впервые в советской горной практике был перенесён под землю процесс дробления руды, что позволило увеличить количество поднимаемой руды. По его же предложению на нижних этажах главного карьера начали использовать грузовой автотранспорт, что дало серьёзный экономический эффект.

Заниматься Сергею Ивановичу приходилось не только производством. Он организовывал рыбоводческий совхоз и подсобное хозяйство, решал проблемы семей, оставшихся без кормильца. Забота о благосостоянии своих работников стала для Николаева приоритетом на всю жизнь. Возглавив в 1956 году Высокогорское рудоуправление, он никогда не забывал о людях. За 27 лет, которые он провёл в кресле управляющего, рудоуправление построило шесть детских садов, две школы, поликлинику и больницу, стоматологию и женскую консультацию. При нём ВРУ ежегодно сдавало в эксплуатацию по 10–12 тысяч квадратных метров жилья, а жилищно-коммунальное управление, созданное совместно с ВМЗ, оказалось настолько мощным и самодостаточным, что просуществовало до начала 2000-х. Правда, не всё из задуманного ему удалось реализовать. Так, главк не дал денег на строительство роскошного Дворца культуры на Вые, мотивируя это тем, что в районе уже построен очаг культуры — ДК «Юбилейный». С большим трудом удалось выбить деньги на стадион, который по первоначальному проекту был рассчитан на 10 тысяч зрителей. В Москве недоумевали: «Зачем Высокогорскому рудоуправлению такой большой стадион? Олимпийские игры проводить собрались?» — и урезали финансирование в три раза.

Зато горнолыжный комплекс на горе Долгой управляющему удалось отстоять полностью: Москву восхитил проект пансионата, который должен был стать здравницей тагильских горняков. Выделенных министерством средств хватило и на пансионат, и на оборудование для него, и даже на один трамплин.

Идея с горнолыжным комплексом пришла Николаеву, когда он узнал, что ещё в 1930-х годах шахтёры ВРУ своими силами построили на Долгой базу отдыха и трамплин, а также проложили трассу для скоростного спуска. Сергей Иванович предложил руководителям других предприятий города общими усилиями воссоздать горнолыжный комплекс. Но его поддержали не все. С трудом удалось убедить директоров заводов построить 55-метровый трамплин. Случайно об инициативе управляющего ВРУ узнал председатель облсовпрофа Свердловской области Пылаев и предложил профинансировать строительство второго, 90-метрового трамплина. Правда, при этом он поставил условие: трамплин необходимо построить и сдать до начала 1-й зимней Спартакиады народов СССР.

«Нет, не успеем, — честно признался Сергей Иванович. — Зато к следующей Спартакиаде в области будет трамплинный комплекс. Не для себя же строить будем, для всего города, для области».

Областной Совет профсоюзов дал добро и выделил необходимые средства. К слову, на 1-й зимней Спартакиаде народов СССР выступали и работники ВРУ: Галина Малоземова (слалом) и прыгун с трамплина Николай Туров.

Вообще, Сергей Иванович придавал огромное значение физическому воспитанию своих работников. Задумывая постройку стадиона, он требовал от проектировщиков тщательно проработать не только места, где будут находиться зрители, но и помещения, где могли бы заниматься спортсмены. На ВРУ были организованы секции лёгкой атлетики, фигурного катания, конькобежного спорта, штанги, волейбола, баскетбола. Был создан спортивный клуб «Высокогорец». В этом Сергею Ивановичу помогали сподвижники: Ефим Павлович Решетников, Александр Иванович Шердюков, Николай Максимович Скляров.

С. И. Николаев (второй слева) на открытии легкоатлетической эстафеты

(фото Л. Пахтеевой / фрагмент ориг. изображения)

(https://gazeta-vgok.ru/wp-content/uploads/2021/07/003-1024x675.jpg)

Все решения в сфере соцкультбыта Николаев принимал с учётом интересов города. Он вообще считал, что всё, что делает Высокогорское рудоуправление, оно делает не только для своих работников, но и для всех горожан. Не менее трепетно он относился к истории Нижнего Тагила. Как-то раз в главном карьере открылись старинные шахтные крепления и управляющий остановил работу на этом участке до тех пор, пока место не исследуют научные сотрудники краеведческого музея. Узнав о паровом экскаваторе, собранном на старом демидовском заводе и работавшем какое-то время на горе Высокой в начале ХХ века, Сергей Иванович загорелся идеей найти этот экскаватор, восстановить его и передать в краеведческий музей. К сожалению, реализовать идею не удалось.

Об отношении к городу управляющего ВРУ убедительно говорит следующий факт.

Однажды председатель горисполкома пригласил Николаева к себе на важный разговор:

— Товарищ Николаев, нам нужна твоя помощь.

— Я всегда готов, — ответил Сергей Иванович.

— Нужны твои взрывники. У тебя, я слышал, они самые лучшие в области.

— А что взрывать надо?

— Свято-Троицкую церковь.

— Нет, — засмеялся Николаев, — не буду. А если я вдруг помру, меня за такой грех в рай не возьмут. Да и зачем взрывать? Стоит себе и стоит, никому не мешает.

— Мешает, — председатель горисполкома многозначительно показал пальцем вверх. — Там есть мнение... Ну, ты понимаешь. Поэтому вот тебе неделя на подготовку, в понедельник доложишь о готовности.

На этом разговор закончился. А через два дня в горкоме партии проходило совещание партийно-хозяйственного актива по выполнению государственного плана за полугодие. После того как завершили разбирать отстающих, слово взял Николаев:

— Боюсь, рудоуправление план не выполнит, — сказал он. — Техника подводит. Вот вчера у меня на карьере встали четыре самосвала. Сегодня ещё два. Пока их перевезёшь на ремонт в автоцех через весь город, день пройдёт. А поломки случаются каждый день да через день. Техника работает на износ, а новую главк обещает только через два года.

— И какой вы видите выход? — насупился первый секретарь горкома.

— Необходимо ремонтную базу перенести ближе к карьеру. Это существенно сократит время простоев, — сказал Сергей Иванович. — Отдайте мне Троицкую церковь под авторемонтный цех. Всё равно ведь стоит пустая, а места там много. Да и от главного карьера рукой подать.

— Хорошо, — подумав с минуту, согласился первый секретарь, — забирайте. Постановление исполком на днях выпустит.

Свято-Троицкая церковь (фото: poulnelson90)

Когда совещание закончилось, к Сергею Ивановичу подошёл председатель горисполкома.

— Ну и хитрец ты, — с улыбкой сказал он. — Всё же вымолил себе место в раю.

— Зачем же разрушать, если можно использовать? — ответил Николаев.

Пытался Сергей Иванович спасти от забвения и разрушения и храм Александра Невского на Гальянке. Он предложил городу открыть в бывшей церкви зал органной музыки. Сам орган Николаеву обещали привезти в дар из Чехословакии, а ремонт здания церкви ВРУ собирался сделать самостоятельно. Но городские власти отказались от этой инициативы, хотя в кулуарах горисполкома сторонников идеи было достаточно.

С. И. Николаев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://ic.pics.livejournal.com/preceptress/72321504/68998/68998_600.jpg)

За долголетний и безупречный труд Сергей Иванович Николаев был награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. За большую организаторскую работу в развитии здравоохранения и народного образования — знаками «Отличник здравоохранения» и «Отличник народного образования». А 16 сентября 1980 года решением Нижнетагильского городского совета народных депутатов 3-й сессии 17-го созыва ему было присвоено звание «Почётный гражданин города».

В 1983 году Сергей Иванович вышел на пенсию. Но связи с рудоуправлением не потерял. До последнего дня «маэстро горных дел» продолжал делиться своим опытом с коллегами, занимался общественной работой, помогал советом, а иногда и своими связями новому руководству ВРУ. Его не стало 18 февраля 1990 года.

С. И. Николаев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/zavod/images/112.jpg)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»



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По материалам:

— В. Осламенко. Директор-легенда. Газета «Тагильский рабочий» от 07.10.2014.

— В. Николаев. Династия Николаевых. Газета «Тагильский вариант» № 45 (228) от 17.12.2015.

— М. Назаров. Увлечённые спортом. Газета «Высокогорский горняк» от 07.07.2021.

— Е. Пишванова. Маэстро горных дел. ISBN 5895 16070-1, изд. СВ-96, 1999 г.