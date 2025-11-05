В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры ребёнку погибшего участника специальной военной операции перечислена выплата в размере 1,5 млн рублей

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению местной жительницы, заявившей о нарушении прав её ребёнка на получение социальной поддержки.

В ходе проверки установлено, что женщина, имеющая совместного ребёнка с погибшим участником специальной военной операции, подала заявление в территориальное управление социальной политики для назначения единовременной выплаты её сыну. Управление социальной политики отказало в назначении выплаты, поскольку заявительница обратилась за ней позже установленного 12-месячного срока после гибели отца.

Прокуратура обратилась в суд с иском к управлению социальной политики. В иске содержалось требование о восстановлении пропущенного срока, признании за несовершеннолетним права на получение единовременной денежной выплаты в размере 1,5 млн рублей.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора в полном объёме.