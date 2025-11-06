Среди жителей Свердловской области старше 55 лет интерес к нейросетям за год вырос больше чем в четыре раза

В 2025 году среди жителей Свердловской области в возрасте старше 55 лет в 4,3 раза вырос интерес к нейросетям по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные исследования Мегафона.

Общее число жителей региона, которые применяют ИИ в быту или работе, с начала года выросло на 124%. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по объёму трафика на такие ресурсы.

Второй по темпу роста группой после жителей в возрасте 55+ стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Количество пользователей нейросетей в возрасте 45–54 лет выросло в 2,4 раза год к году. При этом основную часть аудитории (36% посетителей) ИИ по-прежнему составляют люди от 35 до 44 лет.

Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в 8 раз. В то же время россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.