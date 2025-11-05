На Вагонке пьяный водитель устроил эпичное ДТП

3 ноября 2025 года у дома № 50 на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 51-летний водитель Toyota Camry двигался со стороны Ленинградского проспекта в направлении проспекта Вагоностроителей. В какой-то момент он потерял контроль над управлением и врезался в припаркованные автомобили Nissan X-Trail, ВАЗ-2101 и Renault Sandero, за рулём которого находилась женщина 1958 года рождения. После столкновения Toyota Camry опрокинулась. На месте происшествия водитель был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и отпущен домой. Инспекторы дорожно-патрульной службы провели освидетельствование мужчины на состояние опьянения, в результате которого было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,645 мг/л.

Госавтоинспекция предупреждает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За данное правонарушение предусмотрены административные санкции в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 18 месяцев.