«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле готовится к сокращениям сотрудников ряда подразделений

На ряде подразделений «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле готовится сокращение штата. Информацию об этом подтвердили на самом предприятии.

«Уралвагонзавод стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. В современных условиях, как и любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства», — цитирует пресс-службу УВЗ ИА «Все новости».

Напомним, в начале октября в пресс-службе «Уралвагонзавода» АН «Между строк» подтвердили информацию о том, что часть производств с 15 декабря переводится на четырёхдневную рабочую неделю.

«Благодаря диверсификации у завода есть другие направления, обеспеченные заказами, на которые предложено переводиться сотрудникам с вагонного производства. Также организовано переобучение сотрудников новым рабочим профессиям. Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, “Уралвагонзавод” продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности. Переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения “Уралвагонзаводом” государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери», — заявили ранее на УВЗ.