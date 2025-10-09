На «Уралвагонзаводе» подтвердили информацию о переходе части производств на четырёхдневную рабочую неделю

В пресс-службе «Уралвагонзавода» АН «Между строк» подтвердили информацию о том, что часть производств с 15 декабря переводится на четырёхдневную рабочую неделю.

«В связи с изменением организационных и технологических условий труда, а также с целью предотвращения массового сокращения работников и сохранения высококвалифицированных специалистов и рабочих», — говорится в приказе.

В официальном ответе предприятия отмечается, что переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов «Уралвагонзавода» (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации «Ростех»), задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции.

«Благодаря диверсификации у завода есть другие направления, обеспеченные заказами, на которые предложено переводиться сотрудникам с вагонного производства. Также организовано переобучение сотрудников новым рабочим профессиям. Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, “Уралвагонзавод” продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности. Переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения “Уралвагонзаводом” государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери», — заявили на УВЗ.