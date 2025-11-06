Тагильчане заметили исчезновение «вафельной» разметки на улице Садоводов

В конце октября автолюбители обратили внимание на исчезновение дорожного знака 1.35 «Участок перекрёстка» на улице Садоводов, рядом с заправкой «Уралконтрактнефть». Он обозначает приближение к перекрёстку, где нанесена так называемая «вафельница» (дорожная разметка 1.26). Однако на месте нет и самой разметки.

Напомним, знак и разметка появились впервые на улицах Нижнего Тагила год назад, и данный перекрёсток пока является единственным в городе с подобной организацией движения. Изначально они вызывали у водителей вопросы, так, например, менее чем через две недели после установки не все водители Нижнего Тагила были готовы соблюдать требования.

В октябре 2024 года тагильчане также заметили исчезновение знака о «вафельной» разметке. Тогда в МБУ «Центр организации дорожного движения» АН «Между строк» сообщили, что знак пришлось убрать из-за повреждения, но вскоре обещали вернуть — и действительно, позже знак вновь установили.

На этот раз история повторилась. Пока редакция АН «Между строк» ожидала ответ от администрации Нижнего Тагила, знак снова появился. Однако сама «вафельная» разметка до сих пор отсутствует.

«По информации управления городским хозяйством администрации города, в связи с погодными условиями работы по нанесению дорожной разметки 1.26 на перекрёстке Садоводов — Степная будут выполнены в 2026 году. По данному вопросу управлением городского хозяйства направлено соответствующее поручение в МБУ “Центр организации дорожного движения”», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.