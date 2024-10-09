Тагильчане заметили исчезновение знака о «вафельной» разметке на перекрёстке Садоводов и Степной

Недавно тагильские автолюбители заметили, что на улице Садоводов около заправки «Уралконтрактнефть» пропал дорожный знак 1.35 «Участок перекрёстка». Он обозначает приближение к перекрёстку, где нанесена так называемая «вафельница» (дорожная разметка 1.26).

Напомним, знак и разметка появились впервые на улицах Нижнего Тагила год назад и данный перекрёсток пока является единственным в городе с подобной организацией движения. Изначально они вызывали у водителей вопросы, так, например, менее чем через две недели после установки не все водители Нижнего Тагила были готовы соблюдать требования.

В МБУ «Центр организации дорожного движения» АН «Между строк» сообщили, что знак пришлось убрать вследствие его повреждения, но в ближайшее время он вернётся на своё место.

Согласно ПДД, на «вафельную» разметку нельзя заезжать, если по пути следования образовался затор. За остановку на «вафельнице» предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.