Не все водители Нижнего Тагила готовы соблюдать требования новой «вафельной» разметки 

Меньше двух недель прошло с тех пор, как на дорогах Нижнего Тагила появился новый тип дорожной разметки, так называемая «вафельница» (дорожная разметка 1.26). Напомним, что подобное средство регулирования дорожного движения появилось на перекрёстке улиц Садоводов и Степной. Разметка нанесена жёлтой краской и представляет собой прямоугольник с ромбовидным рисунком внутри. Согласно ПДД, на разметку нельзя заезжать, если по пути следования образовался затор. За остановку на «вафельнице» предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Журналист АН «Между строк» решил проверить, насколько тагильчане соблюдают требования этой разметки, и понаблюдал за движением автомобилей на перекрёстке.

Отметим, что по пути следования по улице Садоводов в сторону перекрёстка был установлен дорожный знак 1.35 «Участок перекрёстка», обозначающий приближение к разметке. Кроме того, на светофорном комплексе была установлена камера. Её точное предназначение неизвестно, однако есть основания полагать, что она призвана фиксировать нарушения требований разметки.

За более чем 10 фаз работы светофорного комплекса журналист АН «Между строк» заметил несколько нарушений. Значительная часть автомобилистов следуют установленным правилам и оставляют разметку свободной. Лишь небольшая, но всё-таки ощутимая доля водителей пренебрегли требованиями «вафельницы». По подсчётам журналиста редакции, в среднем на 20 законопослушных водителей приходится один нарушитель.

Связана ли такая статистика с относительной новизной дорожного объекта — неизвестно, однако с уверенностью можно сказать одно: нарушения ПДД на перекрёстке происходят хоть и не часто, но регулярно. Более того, описанная ситуация наблюдается в дневное время (около 12:30), когда на дорогах Нижнего Тагила не скапливается много автомобилей. В часы пик ситуация меняется в худшую сторону.

Отметим, что даже одного нарушителя будет достаточно, чтобы полностью заблокировать проезд к заправочной станции и на Малую Кушву.