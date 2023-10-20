Автоновости

На дорогах Нижнего Тагила появился новый тип разметки

20.10.2023 13:12
На дорогах Нижнего Тагила появился новый тип разметки

Новый тип разметки появился на одной из дорог Нижнего Тагила. Так называемая «вафельница» (дорожная разметка 1.26) на этой неделе появилась на перекрёстке улиц Садоводов и Степной.

Разметка нанесена жёлтой краской и представляет собой прямоугольник с ромбовидным рисунком внутри, за что и получила название «вафельница». По мнению специалистов МБУ «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила, разметка поможет избежать заторов в часы пик и обеспечит проезд к частным домам и заправке на Новой Кушве.

«Этот перекрёсточек маленький, но у него есть своя сила притяжения — это АЗС. Впереди очень большой перекрёсток. Те, кому нужно повернуть на заправку, не могут повернуть, а те, кто едет за ними далее на Вагонку, создают затор», — рассказала «Телекону» ведущий специалист ЦОДД Александра Моторнина.

Как пояснили журналистам «Телекона» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, разметкой обозначен тот участок дороги, на который нельзя заезжать, если по пути следования образовался затор. За остановку на «вафельнице» предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Фото: «Телекон»  
Copyright
Telegram mstrok.ru