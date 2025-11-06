УФАС признало необоснованной жалобу московской компании на результаты тендера на новогоднюю подсветку в Нижнем Тагиле

Управление Федеральной антимонопольной службы провело проверку результатов аукциона на поставку архитектурной новогодней подсветки.

Напомним, заявка московской компании «Прайм» была отклонена комиссией по осуществлению закупок в связи с недостоверно указанной информацией, а именно неточным наименованием и изображением товарного знака. В связи с этим руководство компании обратилось в УФАС с жалобой и требованием признать ООО «Прайм» победителем аукциона.

В результате проверки антимонопольная служба установила, что словесное обозначение «LS» товарного знака «Led Sib», указанное в заявке, не было подтверждено заявителем жалобы соответствующими документами и сведениями.

В связи с этим комиссия УФАС не выявила нарушений закона о контрактной системе в действиях закупочной комиссии, а жалобу компании «Прайм» было решено признать необоснованной.

«Комиссия УФАС не усматривает в действиях комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Таким образом, довод жалобы не нашёл своего подтверждения. Доказательств обратного в адрес комиссии не представлено», — говорится в решении антимонопольной службы.

Заявитель жалобы сможет обжаловать решение комиссии УФАС в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня его принятия.