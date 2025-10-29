Московская компания подала жалобу в УФАС на результаты тендера на новогоднюю подсветку в Нижнем Тагиле

Московская компания «Прайм» обратилась в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с жалобой на результаты тендера на поставку архитектурной новогодней подсветки в Нижнем Тагиле.

Начальная стоимость закупки составила почти 1,2 млн рублей. Одна из компаний предложила 1,15 млн рублей, вторая — 770 тысяч рублей (которая в итоге стала победителем конкурса). Стоимость, предложенная компанией «Прайм» составила 768 тысяч рублей.

Заявка компании «Прайм» на участие в аукционе была отклонена комиссией по осуществлению закупок на основании п. 8 ч. 12 ст. 48 №44-ФЗ из-за выявления недостоверной информации. В ответе комиссии говорится, что участники обязаны указывать точное наименование и изображение товарного знака, зарегистрированного в официальных реестрах. Любое расхождение между указанными в заявке данными и записями в базе Роспатента (ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности») или Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рассматривается как недостоверная информация.

Как оказалось, участник закупки указал «LS» в блоке «товарный знак», что якобы является сокращённым обозначением товарного знака «Led Sib», зарегистрированного в 2019 году.

Руководство компания «Прайм» считает, что её предложение полностью соответствовало требованиям аукционной документации и регламенту электронной площадки, следовательно, отклонение заявки является незаконным и необоснованным.

В связи с этим ООО «Прайм» указало в жалобе требования отменить протокол проведения торгов, а также обязать администрацию Нижнего Тагила признать компанию победителем электронного аукциона.

«Сейчас материалы аукциона находятся на рассмотрении УФАС, после чего будет вынесено решение о заключении контракта», — сообщили АН «Между строк» в мэрии Нижнего Тагила, при этом не уточнив название компании, победившей в конкурсе.