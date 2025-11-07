На 20-летнего медика из Каменска-Уральского завели дело за поиск экстремистского контента

В Каменске-Уральском 20-летнего сотрудника медицинского учреждения Сергея Глухих обвинили в том, что он намеренно искал экстремистские материалы в интернете. Об этом сообщил адвокат Сергея в беседе с порталом E1.

По словам юриста, 24 сентября, когда молодой человек ехал на работу, он зашёл с телефона в интернет и наткнулся на материалы о запрещённых на территории России террористических организациях.

«Посмотрел просто из-за любопытства, не более. Вообще в жизни характеризуется как положительный молодой человек. Он окончил медицинский колледж, помогает больным, во время учебы активно участвовал в патриотических мероприятиях, занимал первые места», — рассказывает адвокат.

В тот же день парню позвонили сотрудники ФСБ и вызвали его в отдел для допроса. После проверки телефона его отпустили, однако 8 октября его снова привезли в полицию. Там на медика составили протокол по статье 13.53 КоАП РФ «Поиск заведомо экстремистских материалов в сети». Юрист предполагает, что информация могла быть передана в ФСБ оператором сотовой связи.

«Я считаю, что на основе этих материалов нельзя строить обвинение. До суда я направил жалобу в УФСБ по Свердловской области с просьбой провести служебную проверку в отношении сотрудников отдела по Каменску-Уральскому на предмет оказания психологического давления на моего подзащитного, и аналогичную жалобу отправил в Главное управление МВД России по региону», — заявил юрист в суде.

В итоге суд решил вернуть дело в полицию для устранения недостатков.