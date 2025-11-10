Начальник полиции Верхней Салды Павел Пайцев ушёл в отставку

Как сообщают местные СМИ, начальник МО МВД «Верхнесалдинский» полковник полиции Павел Пайцев ушёл на заслуженный отдых в конце октября 2025 года. В этой должности уроженец Нижнего Тагила проработал 11 лет.

«Решение принято не спонтанно. Это осознанный и выверенный шаг. Я отдал службе в органах внутренних дел 32 года — это максимальная выслуга. Считаю, что настала пора пробовать себя в новых сферах деятельности, а также дать дорогу молодым сотрудникам, которые соответствуют требованиям современности и должны становиться новыми руководителями, — рассказал Павел Пайцев изданию vsalde. ru.

Павел Пайцев родился в Нижнем Тагиле в 1976 году. В ОВД поступил в 1994 году в должности оперуполномоченного. В 2002 году Пайцев стал начальником уголовного розыска в Пригородном ОВД. С 2005 по 2006 год служил в должности начальника криминальной милиции ОВД Дзержинского района Нижнего Тагила. Затем, до 2007 года, руководил нижнетагильской службой угрозыска. С 2007 по 2010 год возглавлял отдел милиции при ОВД Ленинского района Нижнего Тагила. С 2012 по 2014 год занимал должность начальника отдела полиции № 17.

По данным СМИ, и.о. начальника МО МВД «Верхнесалдинский» назначен подполковник Леонид Майков.