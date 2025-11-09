Конкуренты Демидовых на Урале. Строгановы

Самыми мощными конкурентами Демидовых на Урале считались Строгановы. Но так ли страшна была для Демидовых эта конкуренция?

В середине XVI века «солепромышленник средней руки» Григорий Строганов получил от царя Ивана Васильевича (Грозного) «жалованную грамоту» на обширные территории в размере 3,5 млн десятин на Урале по рекам Каме и Чусовой и их притокам. Согласно ей, Григорию Аникеевичу «жаловались места пустые, лесы черные, речки и озеры дикие, острова и наволоки пустые, а всего того пустого места 146 верст». Границы этих земель в тексте грамоты были обозначены весьма размыто: «по обе стороны Камы от устья Лысьвы до устья Чусовой и по рекам, что в той меже впали, от устья и до вершин». На пожалованных царём землях Строганов был обязан строить города и заставы, заселять местность вольными людьми, развивать сельское хозяйство и солеварение, самостоятельно оборонять границы от «ногайских людей и иных орд, а руд медных, серебряных и оловянных не делать». За это все поселенцы освобождались от податей, налогов и прочих сборов сроком на 20 лет, до 1578 года. Григорию Строганову запрещалось принимать в свои владения беглых холопов, воров и разбойников на поселение, а также использовать земли, принадлежавшие коренному населению тех краёв. Зато предоставлялось исключительное право «судить и ведать всех своих слобожан» без вмешательства представителей местных властей.

Герб Строгановых. «Родине добыл богатство, себе — славное имя» (рис. неизв. автора, XIX в. / общ. достояние)

(https://uralcult.ru/files/item/18176/c202410101337023586339a34dd.jpg)

Почему царь не разрешил Строганову добывать руды? Здесь всё просто: в XVI и XVII веках на добычу редких и драгоценных металлов существовала жёсткая государственная монополия, и «ведать редкими рудами» (а медь, серебро и олово в те времена относились именно к таким) царь доверял только самым близким и преданным своим сподвижникам. Григорий же Строганов в их число не входил. А вот охранять границы Русского царства доверил, памятуя о том, как прадед Григория Аникеевича — Лука Кузьмич — отбил у татар пленённого ими московского князя Василия Васильевича «Тёмного». Впрочем, искать железные руды Строганову не возбранялось.

Воцарившись на пожалованных землях, Григорий Аникеевич принялся развивать земледелие, солеварение, рыбные, охотничьи и рудные промыслы, зачастую игнорируя царские запреты. Первые же собранные им боевые дружины наполовину состояли из беглых холопов и варнаков, которые вытесняли с земель манси, татар и башкир, иногда уговорами и посулами, но чаще силой. На этих землях строились остроги, которые обрастали деревнями и заимками. Через десять лет к Григорию присоединился его брат Яков, и территория владений Строгановых ещё увеличилась.

В 1572 году сибирский хан Кучум осуществил несколько удачных набегов на пермские вотчины Строгановых. Были сожжены несколько деревень, ограблены и убиты купцы и ремесленники. В ответ Строгановы собрали свою армию, призвав себе на помощь поволжских казаков атамана Тукмака, и нанесли ряд сокрушительных ударов отрядам Кучума, отбросив их за границы своих владений. Через десять лет Строгановы оплатили военный поход Ермака против сибирских татар, истратив на это более 30 тысяч рублей серебром. После этого положение Строгановых при царском дворе ещё больше укрепилось.

Об исключительном положении Строгановых в Русском царстве свидетельствует тот факт, что в Соборном уложении царя Алексея Михайловича «имянитым людям Строгановым» уделялась отдельная статья. Так, например, за их бесчестье устанавливался штраф в размере 100 рублей серебром, что было вдвое выше, чем штрафы за бесчестье заморских купцов. При русских царях Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче владения Строгановых в Приуралье и на Урале ещё расширились. А в 1722 году братья Александр, Николай и Сергей Григорьевичи Строгановы были возведены во дворянство и пожалованы баронскими титулами.

Карта владений Строгановых по Каме и Чусовой (рис. неизв. автора, XIX в. / общ. достояние)

(https://uraloved.ru/images/lichnosti/mamin-sibiryak/stroganovi-vladeniya.jpg)

Если основными источниками доходов семьи Строгановых в XVI и XVII веках являлись соляные промыслы и торговля пушниной, то в середине XVIII столетия промышленники обращают своё внимание на добычу железной руды и металлургию. Правда, во владениях Строгановых особенно богатых месторождений железных руд не было, но они сумели наладить эффективное производство железа из тех руд, которые нашлись. В разработку пускались все месторождения — даже небольшие, где залежи истощались за год-два. Иногда Строгановы скупали у крестьян крицу, полученную из «луговых» и «болотных» руд, переплавляли её и пускали в дело, выполняя заказы казны на оружие и военные припасы. И когда в 1702 году на Урале появились Демидовы, это не могло не насторожить «имянитых людей Строгановых». Особенно, когда границы демидовских владений вплотную подошли к границам строгановских вотчин. Первый серьёзный конфликт между двумя «империями» начался из-за деревни Утки (или Усть-Утки), которая была основана в 1579 году строгановскими казаками. Эта же самая деревня в 1741 году оказалась на территории дачи, выделенной Берг-коллегией Висимо-Шайтанскому заводу Акинфия Демидова для создания там пристани. Строгановы, будучи уверенными в том, что их фамилия имеет неоспоримый вес во властных структурах, обжаловали решение Берг-коллегии в Сенате. Однако тяжба затянулась. С одной стороны, при дворе высоко ценили Строгановых за финансовую помощь в ходе Северной войны 1700–1721 годов, с другой — почти все сенаторы понимали, что три строгановских металлургических завода (Билимбаевский, Юго-Камский и Таманский) все вместе дают втрое меньше металла, чем один Нижнетагильский завод Демидовых, а без стабильных и регулярных поставок демидовского металла развитие российской армии и флота могло затянуться на долгие годы.

По одной из легенд, воцарившаяся на русском троне императрица Елизавета Петровна узнала о тяжбе между Строгановыми и Демидовыми за завтраком со своим фаворитом, генерал-поручиком и обер-егермейстером Алексеем Разумовским. Выслушав историю конфликта, Елизавета взяла с тарелки яблоко, разрезала его пополам и подала одну половину Алексею Григорьевичу со словами: «А что, поделить эту деревню меж ними никак нельзя?»

Так это было или нет, доподлинно неизвестно, но вскоре на Урал прибыли «казённые люди» для проведения ревизской переписи и уточнения размеров дач Строгановых и Демидовых. В итоге новая граница (межа) между владениями двух промышленников пролегла по реке Утке, после чего реку переименовали в Межевую Утку. Раздел был произведён так искусно, что Строгановы почти ничего не потеряли территориально, а Демидовы получили выход к реке Чусовой, где в 1759 году была построена пильная мельница (лесопилка) и началось сооружение пристани. А часть деревни Утки, оставшаяся за Строгановыми, получила название Баронская.

Фрагмент карты (рис. неизв. автора, XIX в. / общ. достояние)

(https://www.egortravel.ru/wp-content/uploads/2023/02/ust-utka-28-918x1024.jpg)

В 70-х годах XVIII века владелец Билимбаевского завода граф Александр Сергеевич и владелец Кыновского завода барон Александр Николаевич Строгановы отказались от конкурентной борьбы с Демидовыми за внешние рынки и договарились о стратегии торговли на внутреннем рынке. Первым шагом к установлению долгих добрососедских отношений стала продажа в марте 1782 года «дворянину Никите Акинфиевичу Демидову по приятной цене 29097 десятин 1800 кв. саженей земли с двумя деревнями, в коих крестьян мужского пола 63 души с жёнами и с детьми» за 10 тысяч рублей. Два некогда соперничавших клана окончательно помирились и породнились в 1795 году, когда молодой офицер, флигель-адъютант князя Потёмкина и камер-юнкер Николай Никитич Демидов обвенчался с дочерью Александра Николаевича Строганова Елизаветой. Знакомство Николая и Елизаветы произошло на балу, который устроила императрица Екатерина II в честь основания города Одессы. Хотя есть мнение, что познакомились молодые люди гораздо раньше, ещё будучи детьми.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Е. Неклюдов, Т. Мезенина «Река Чусовая во владении рода Строгановых», Нижний Тагил, 2002 г.

— Е. Неклюдов, Т. Мезенина «Земельные споры наследников Строгановых», Екб., УМЦ УПИ, 2005 г.

— И. Юркин «Демидовы: Столетие побед», сер. ЖЗЛ, изд. Молодая Гвардия, 2012 г. ISBN 978-5-235-03573-7