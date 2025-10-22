В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ситуации с гастарбайтерами

С начала 2025 года на работу в Нижний Тагил на заработки прибыл 3221 иностранный гражданин. Об этом на очередном заседании Консультативного совета по взаимодействию с национально-культурными и религиозными организациями в городской мэрии сообщила начальник отделения иммиграционного контроля отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» Ирина Насеня. При этом в частном порядке приехали 1248 иностранцев, с целью обучения — 138 человек.

«Из числа прибывающих в Нижний Тагил мигрантов преобладают граждане Таджикистана. Их примерно около 50% от общего количества прибывающих иностранцев. Кроме этого, активно приезжают граждане Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии. Наиболее распространенной целью их прибытия в Россию является осуществление трудовой деятельности», — отметила представитель МВД.

В правоохранительных органах уточнили, что с января текущего года проведено 186 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.