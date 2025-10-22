Свердловская область получила более 440 млн рублей на строительство газопроводов в Нижнем Тагиле и ещё 11 муниципалитетах

«Газпром» выделил Свердловской области 442,4 млн рублей на газификацию в рамках президентской программы. Эти средства будут направлены на подключение к газовым сетям двенадцати муниципалитетов Среднего Урала. За выполнение работ будет отвечать компания «ГАЗЭКС», специализирующаяся на строительстве газораспределительных сетей.

Деньги распределят между Нижним Тагилом, Белоярским, Верхнесалдинским, Качканарским, Талицким городскими округами, а также городами Богданович, Нижняя Салда, Дегтярск, Первоуральск, Арамиль, Каменск-Уральский и Камышлов. Дополнительное финансирование ускорит процесс подведения газа к домам в этих территориях.

С начала года регион уже получил от Единого оператора газификации около 2,5 млрд рублей. Очередность выполнения работ будет определяться количеством заявок от жителей и активностью подключения домов к существующим сетям.

Программа социальной догазификации, инициированная президентом Владимиром Путиным в 2021 году, предусматривает бесплатное подведение газовых труб к границам участков в населённых пунктах, уже подключённых к газу.