Креативный старт. Онлайн-репортаж Агентства новостей «Между строк» с кадрового форума «Включай себя» в Екатеринбурге, где каждый сможет понять, чего он хочет, и найти то, что ему нужно

Доброе утро! Сегодня в Екатеринбурге стартует кадровый форум в креативных индустриях «Включай себя» (18+), который будет проходить 22 и 23 октября. Здесь работодатели смогут встретиться с талантливыми соискателями, студенты получат шанс начать карьеру, а профессионалы — найти дополнительные возможности для развития.

На форуме выступят более 20 спикеров из креативной индустрии, которые расскажут, как стартануть в креативе и не разочароваться, как рассказать о своём проекте, чтобы вас заметили, и как найти работу мечты. Кроме того, участники познакомятся с реальными кейсами о том, как пройти путь от идеи до её воплощения.

Первый день работы форума пройдёт в молодёжном креативном кластере «Салют» на улице Толмачёва, 12, второй — в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16. Организаторы форума: правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей. Мероприятие проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

22 и 23 октября журналисты Агентства новостей «Между строк» будут вести онлайн-репортаж с основных мероприятий форума, собирая для вас самые интересные детали, зрелищные моменты, лайфхаки спикеров и ценные мысли. Следите за кадровым форумом вместе с нашей онлайн-трансляцией.

18:48, 22 октября

Представитель Уральской школы дизайна говорит, что на кадровом форуме их объединение ищет графических и промышленных дизайнеров, социологов, урбанистов и архитекторов.

18:38, 22 октября

Руководитель волонтёрского направления фестиваля Ural Music Night Дарья пришла на форум, чтобы найти волонтёров для фестиваля, который пройдёт в 2026 году.

18:34, 22 октября

Студентка колледжа цифровых технологий Полина пришла на форум завести полезные знакомства и получить нужную информацию для трудоустройства по окончании учёбы.

18:31, 22 октября

Сотрудница крупнейшей на Урале IT-компании СКБ «Контур» Анастасия: «Наша компания является партнёром форума и сегодня мы рассказывали его участникам о тех вакансиях, которые есть в “Контуре”».

18:26, 22 октября

Студент четвёртого курса Никита Чалмаев пришёл на кадровый форум, чтобы завести важные деловые знакомства и просто посмотреть на красивое мероприятие.

18:02, 22 октября

Графический дизайнер Дарья Кулёва пришла на форум, чтобы найти предложение в сфере проектирования интерфейсов.

17:58, 22 октября

Алиса Швецова, в этом году окончила колледж по направлению дизайна: «Форум очень хорошо организован, здесь есть возможность узнать полную информацию о предложениях на рынке труда в креативной индустрии, послушать спикеров, задать им вопросы и получить квалифицированные, честные ответы».

17:54, 22 октября

Графический дизайнер Ксения Носова пришла на кадровый форум с конкретной целью — получить информацию о предложениях о работе в сфере креативных индустрий.

17:43, 22 октября

Студентка Анна Макарова пришла на кадровый форум, чтобы узнать о возможностях трудоустройства в сфере креативных индустрий, выбрать что-то интересное для себя и познакомиться с работодателями.

17:02, 22 октября

Совет часа от Ольги Гибайдуллиной:

16:57, 22 октября

«По статистике, 70% своего времени мы проводим на работе, и от того, насколько качественно мы выберем для себя работу, будет зависеть, будем ли мы счастливы в жизни или нет», — сказала Ольга Гибадуллина

16:52, 22 октября

Следующий спикер — руководитель направления b2b hh.ru на Урале Ольга Гибадуллина.

15:51, 22 октября

Владислав Овчинников отметил, что при поступлении в вуз абитуриенты могут получить дополнительные баллы за наличие волонтёрской книжки.

Волонтёрская книжка — документ, который подтверждает и регламентирует деятельность добровольца. В ней отражены все достижения и мероприятия, в которых волонтёр принимал участие.

Кроме того, некоторые работодатели также обращают внимание на волонтёрский опыт соискателя.

15:06, 22 октября

Для всех участников кадрового форума предусмотрены бесплатные кофе и чай.

15:04, 22 октября

«Если вы хотите быть крепким профессионалом, интеллектуальное волонтёрство — это то, с чего надо начинать», — Юлия Касимова.

15:02, 22 октября

Начался open talk «От добровольца до профи: реальные истории и кейсы» с участием директора АНО «Волонтёрский центр РМК “Сила Урала”», депутата Екатеринбургской городской думы Владислава Овчинникова, руководителя волонтёрской организации ПЦ «ЛАД» Ural Music Volunteer Crew Дарьи Хмелёвой и куратора Волонтёрского центра УрГАХУ Юлии Касимовой.

14:43, 22 октября

Оксана Маклакова рассказала о шагах, которые помогут глубже понять свою целевую аудиторию.

13:55, 22 октября

Следующий спикер — креативный директор по стратегическим коммуникациям городских медиа Shkulev holding (Москва) Оксана Маклакова выступает с темой: «Как рассказать о своем проекте так, чтобы тебя заметили».

13:20, 22 октября

Гость фестиваля попросил Андрея Савочкина научить флирту с женщинами.

12:54, 22 октября

«Выгорания я ставлю в расписание. Вот у меня есть два часа на истерику и меня никто не трогает», — считает спикер форума, актёр Андрей Савочкин.

12:42, 22 октября

12:42, 22 октября

«Если мне кто-то напишет, что я глубоко неправ, я может и прислушаюсь, но вообще, неправ и неправ, ну и славно. Глобально я больше направлен на внутреннее. Если я, как творец, в себе начну сомневаться, перестану верить в свои силы и мысли, то тогда перестану этим заниматься», — считает следующий спикер креативного форума Андрей Савочкин.

12:37, 22 октября

Робот-пёс Арчи от компании «Эйвента» зарабатывает тем, что веселит людей на различных мероприятиях.

12:16, 22 октября

Директор СОФПП Валерий Пиличев: кадровый форум — это масштабная ярмарка вакансий от работодателей в креативных индустриях.

12:11, 22 октября

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин: «В креативных индустриях человек и швец, и жнец, и на дуде игрец».

12:02, 22 октября

Советы от креативного директора медийного агентства AMG Елизаветы Янченко.

11:41, 22 октября

11:18, 22 октября

Креативный директор медийного агентства AMG Елизавета Янченко считает, что креативность — это навык создавать что-то новое и обладающее ценностью.

11:15, 22 октября

Первый спикер кадрового форума — креативный директор медийного агентства AMG Елизавета Янченко.

11:07, 22 октября

На мероприятии работает фотобудка с нейросетью SelfieBox96 — сделайте снимок и сразу получите готовое фото с обработкой.

11:01, 22 октября

Немного истории. В прежние годы в фойе свердловского кинотеатра «Салют», где сегодня находится молодёжный креативный кластер, на стене было большое мозаичное панно. Лет 15 тому назад, ещё в годы работы кинотеатра, мозаика была закрыта гипсокартоном, и частично уничтожена врезкой дверей. О произведении искусства надолго забыли.

В 2020 году кинотеатр закрылся, в 2025 году пустующее здание было передано СОФПП для организации городского молодёжного кластера, начался ремонт. Во время ремонта строители демонтировали гипсокартон и обнаружили под ним эту мозаику. На панно были найдены инициалы автора и год создания: «В. С. 78».

С помощью художников-реставраторов мозаика была восстановлена. Художники нашли и автора работы — Вениамина Степанова. Ему уже много лет, живёт в Москве.

10:52, 22 октября

Многие компании выдают мерч гостям фестиваля бесплатно или в качестве приза за выполнение небольшого задания.

10:50, 22 октября

Цифра часа: на кадровый форум зарегистрировались более 1500 участников.

10:49, 22 октября

Уральская школа дизайна участвует в форуме чтобы найти для себя графических и промышленных дизайнеров, архитекторов, а также студентов, которые напишут свои мысли о Екатеринбурге для социально-гуманитарного журнала «Север — Юг».

10:47, 22 октября

В 100 метрах от молодёжного креативного кластера «Салют» символично разместилась инсталляция от Агентства стратегических инициатив.

10:45, 22 октября

Для гостей форума организована фотозона, где участники могут сделать памятные снимки.

10:44, 22 октября

У стоек работодателей собираются потенциальные работники. Сферу кино и телевидения представляет компания ОТВ, рекламу и медиа — компании «Пульс цен» и «О’Смысле», волонтёрское движение — волонтёрский центр РМК «Сила Урала», Ural Music Night, УрГАХУ и AIESEC, сферу IT представляет компания «Контур» и сферу промдизайна компания «УШД».

10:42, 22 октября

Представитель компании «Эйвента» Екатерина говорит, что робо-пёс Арчи умеет создать хорошее настроение на весь день.

10:38, 22 октября

При входе гостей форума встречает робот-пёс Арчи, он раздаёт бесплатный кофе гостям.

10:30, 22 октября

В малом зале креативного молодёжного кластера «Салют» уже начинают собираться гости кадрового форума.