Жительница Нижнего Тагила через суд получила статус бывшего несовершеннолетнего узника концлагеря (ВИДЕО)

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила обратилась 83-летняя Валентина Калинина, пережившая страшные события Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба суда, в несовершеннолетнем возрасте её вместе с мамой отправили в нацистский трудовой концлагерь Шталаг-352, располагавшийся под городом Молодечно (Беларусь).

«Долгие годы Валентина Петровна пыталась официально подтвердить свой статус бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. Однако из-за отсутствия архивных документов это было невозможно. Единственным доказательством оставались свидетельские показания и рукописи её мамы, хранящиеся в Государственном архиве Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Изначально историю тагильчанки рассказали журналисты телекомпании НТВ. После выхода сюжета в эфир о бывшей узнице Шталага узнали молодые юристы. Студенты Уральского юруниверситета под руководством преподавателя взялись представлять интересы пенсионерки в суде. К материалам дела защитники попросили приобщить и сюжет НТВ.

«Кормили очистками картофельными с опилками древесными. И по 150 гр. хлеба давали на маленьких детей, на грудных вообще не давали паёк», — рассказала журналистам Валентина Калинина.

Суд, рассмотрев все материалы дела и учитывая особую значимость установления исторической правды, удовлетворил иск Валентины Петровны. Это решение позволит ей получить меры социальной поддержки. Однако, по словам самой пенсионерки, она добивалась этого не ради льгот, а ради того, чтобы память о войне была жива — чтобы потомки знали, через какие испытания прошли дети войны.