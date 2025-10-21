На улицах Нижнего Тагила появятся 49 новых автобусов

Муниципальный и частные автопарки Нижнего Тагила пополнятся новым общественным транспортом, в том числе автобусами большой вместимости, сообщает информационный портал Свердловской области.

Новая техника будет поставляться по договору лизинга через Государственную транспортную лизинговую компанию (АО «ГТЛК»). Всего в Свердловскую область в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» поступит 209 новых автобусов, из которых 150 отправятся в Екатеринбург, 49 — в Нижний Тагил и 10 — в Асбест. Первые автобусы уже вышли на свои маршруты, остальные выйдут на улицы городов до 1 декабря. Всего к 2030 году планируется обновить 85% городского транспорта в регионе.

Напомним, о закупке мэрией Нижнего Тагила 30 новых автобусов по договору лизинга стало известно в сентябре этого года. Почти 650 млн рублей будут выплачиваться АО «ГТЛК» в течение пяти лет, в течение которых транспорт формально будет оставаться в собственности лизинговой компании.

Остальные 19 автобусов также закуплены по договору лизинга с АО «ГТЛК», но уже частными перевозчиками: компания «Союз-НТ» приобрела 15 автобусов Газель NEXT, а «Техноком» — 4 автобуса ПАЗ, сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе мэрии.