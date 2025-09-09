Мэрия Нижнего Тагила закупит 30 новых автобусов для муниципального автопарка

Муниципальный автопарк Нижнего Тагила пополнится 30 новыми автобусами. Контракт на сумму 649,4 млн рублей будет в ближайшее время заключён с Государственной транспортной лизинговой компанией (АО «ГТЛК»). Автобусы поступят в распоряжение МУП «Тагильский трамвай», которое с весны прошлого года занимается не только трамваями, но и возрождённым автобусным сообщением, сообщает ИА «Все новости».

Согласно условиям договора, в течение трёх месяцев после подписания контракта в Нижний Тагил доставят 12 автобусов средней и 18 большой вместимости, выплаты за которые будут производиться в течение пяти лет. До полного расчёта транспорт формально останется в собственности лизинговой компании. Сегодня «Тагильский трамвай» уже обслуживает пассажиров, предоставляя 47 автобусов, в том числе три крупных Volgabus, которыми за месяц пользуются около полумиллиона тагильчан и гостей города.

Изначально предполагалось, что покупка будет профинансирована за счёт федеральной программы «Развитие общественного транспорта», однако в итоге чиновники выбрали вариант финансовой аренды, посчитав его более выгодным. В правительстве Свердловской области эту схему поддержали и пообещали учесть затраты в расходных полномочиях города.

Для мэрии это не первый опыт масштабных закупок техники через лизинг — в 2017 году по аналогичной схеме было закуплено 30 новых трамваев, что составляет треть трамвайного парка Нижнего Тагила.