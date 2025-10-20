Что известно о новом начальнике полиции Нижнего Тагила Дмитрии Абраменко

Врио начальника МУ МВД «Нижнетагильское» назначен Дмитрий Абраменко, который до этого занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. Он сменил на этом посту полковника Ибрагима Абдулкадырова, который руководил тагильской полицией с 2012 года.

Известно, что Абраменко родился в 1981 году в Риге (Латвия). В органах внутренних дел он служит с 1998 года, в 2003 году окончил Московский университет МВД России. Абраменко прошёл путь от участкового инспектора милиции до замначальника Центрального отдела полиции УМВД России по городу Тверь.

В 2021 году был назначен начальником межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» (Курганская область). В 2022 году занял должность начальника отдела полиции № 1 Кургана, позже переехал в Свердловскую область, где возглавил полицию Первоуральска.

Награждён медалями МВД «За отличие в службе» III, II и I степеней.