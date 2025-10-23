Бывший полицейский из Нижнего Тагила Павел Горшков, в чьём патрульном автомобиле скончался задержанный Сергей Шамрин, не смог обжаловать приговор 

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор бывшему полицейскому из Нижнего Тагила Павлу Горшкову, в служебном автомобиле которого после задержания умер Сергей Шамрин. Об этом URA. RU рассказал представляющий интересы семьи погибшего адвокат Евгений Макаренко.

Напомним, бывших тагильских полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в чьём патрульном автомобиле умер 44-летний Сергей Шамрин, в январе 2025 года Тагилстроевский районный суд признал виновными по п.п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

Максиму Онучину было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима. Каждому из осуждённых в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.