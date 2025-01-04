Рождение Нижнетагильского охотсоюза

4 января 1925 года в бывшем купеческом клубе состоялся II окружной съезд Нижнетагильского союза охотников. На съезде в числе достижений организации отмечались «значительный рост числа членов Союза», а также «первое место по заготовке пушнины в округах уральской зоны». Съезд получил широкую прессу и даже был отмечен в центральных газетах.

Нижнетагильский союз охотников был создан 22 февраля 1920 года после того, как в свет увидели Декреты правительства РСФСР «Об охоте» и «О сроках и праве на охотничье оружие». Декреты не запрещали иметь гражданам охотничье оружие, но разрешали только «организованную охоту» и только членам охотничьих объединений. Инициаторами создания Тагильского охотничьего союза стали рабочие и служащие станции Нижний Тагил, к которым присоединились инженерно-технические работники Нижнетагильского металлургического завода. Первые два года тагильские охотники не испытывали никаких проблем. Но в 1922 году «любительская охота» в РСФСР была запрещена, а охотничьи союзы и объединения обязали заключать договоры с заготовительными конторами, по сути, приравняв охотников-любителей к охотникам-промысловикам. На каждого охотника был введён пушной налог, и вступительные и членские взносы стали приниматься в виде пушнины. Для тагильских охотников, не являвшихся промысловиками, пушной налог оказался непосильным, поэтому большинство из них вышли из общества.

В феврале 1924 года на Всероссийском съезде охотников любительская охота была разрешена, и это послужило импульсом для возрождения Нижнетагильского союза охотников. В декабре 1924 года тагильчане разработали и приняли свой Устав. Союз стал называться «Нижнетагильским окружным кооперативно-промышленным союзом охотников». Чтобы облегчить покупку пороха и других припасов, Союз заключил договор с областной заготовительной конторой о сдаче шкур промысловых животных.

Члены Нижнетагильского охотсоюза,1925 г. (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/images5/183.jpg)

В начале 20-х годов на Урале наблюдался значительный рост поголовья волков. В феврале 1925 года трест «Всеохотсоюз» обратился к Нижнетагильскому обществу охотников с предложением участвовать в кампании по отстрелу хищников, которые существенно снижали поголовье ценного пушного зверя. Был объявлен конкурс на лучшего охотника по балльной системе за уничтожение хищников. За медведя давали 100, за волка - 60, за лисицу - 50, за сокола - 40, за филина - 25 баллов. Победителей ждали хорошие призы: тульская двустволка 12-го калибра и два поясных патронташа. В 1924-1925 годах Нижнетагильский охотсоюз по заготовкам пушнины занимал первые места среди охотничьих объединений Уральской области. Согласно сводкам о ходе пушных заготовок, тагильские охотники добыли 25 203 белки, 35 белок-летяг, 5 барсуков, 3 бурундука, 471 горностая, 253 зайца, 173 колонка, 49 куниц, 58 лис, 3 лося, 3 медведя, 14 норок, 2 рыси и 3 соболя. Всего на сумму 15 440 рублей 81 копейку.

Во второй половине 1920-х годов Нижнетагильский охотсоюз являлся заметной организацией. О его работе часто писали в газетах, члены Союза участвовали во всех спортивных соревнованиях города. Кроме этого, они заменяли егерей в лесных хозяйствах Тагильского округа, добывали птиц и животных для отдела природы историко-краеведческого музея и стали инициаторами сбора средств на постройку самолёта «Уральский охотник». Благодаря Нижнетагильскому охотничьему союзу в городе появились спортивные секции стендовой стрельбы и служебного собаководства.

Активными членами Нижнетагильского охотничьего союза были многие известные тагильчане: писатель и драматург Алексей Бондин, основатели первого в городе стационарного зверинца братья Крыловы, «красный» директор Нижнетагильского металлургического завода Григорий Бессонов, легендарный тагильский хирург Сергей Боташев, фотокорреспондент Николай Бурашников и другие.

Алексей Петрович Бондин на охоте (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-park-im-a-p-bondina//Pisatel-Bondin-A.-P.-17.08.1882-7.-11.-1939-na-ohote.jpg)



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