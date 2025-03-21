В этот день, 21 марта 2012 года. В Нижнем Тагиле сосулька упала в сантиметре от женщины, мэр Исаева заявила о намерении оспорить своё исключение из «Единой России», а бывший начальник городского УВД Исаев решил реформировать ЖКХ, «Уральские авиалинии» приобрели новый Airbus A320

На улице Красноармейской с крыши 5-этажного дома № 39 сорвалась огромная сосулька. По словам очевидцев, она рухнула на тротуар всего в нескольких сантиметрах от проходившей мимо женщины.

Глава администрации города Валентина Исаева решила оспорить решение о своём исключении из партии «Единая Россия» и заявила о намерении подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. При этом в свердловском отделении партии идею тагильского мэра посчитали бесперспективной.

«Для этого существуют специальные комиссии в Генсовете и у нас в политсовете по рассмотрению обращений и таких жалоб. Я думаю, что её жалобу внимательно рассмотрят, но я убеждён, что решение останется без изменений», — заявил секретарь свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

Бывший начальник городского УВД, депутат Нижнетагильской думы от партии «Справедливая Россия» Андрей Исаев заявил о том, что главная проблема в городе — это состояние ЖКХ. Сфера требует реформирования, и он намерен заняться этим вопросом.

«Это, на мой взгляд, наиболее больной вопрос в нашем городе. Им необходимо заниматься именно независимым людям, людям с “не замыленным” взглядом. Я буду предлагать создать отдельную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и хотел бы принять участие в её работе», — сказал депутат.

Парк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился новым лайнером Airbus A320. Теперь в авиационном парке компании 15 Airbus А320 и 9 — Airbus А321. Как и другие самолёты, новый борт был приобретен в операционный лизинг. В авиакомпании планировали довести к 2014 году количество самолётов этого семейства до 30.