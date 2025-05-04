А вы знали? Село Шиловка под Нижним Тагилом основали переселенцы из Черниговской губернии в начале XIX века

В 1824 году на реке Шиловке, в пяти верстах от села Николо-Павловского, появилась деревня, которую назвали Шиловской. Легенда гласит, что как-то раз Николай Никитич Демидов выиграл в карты у графа Разумовского 90 крепостных из его имения в Черниговской губернии. Переведенцы (так тогда называли крепостных, переводимых на Урал из других регионов России) пришли на новое место жительства с обозами и домашним скарбом. На реке Шиловке для них расчистили площадку, расселили и определили на работы — в основном на жжение древесного угля. В 1826 году из Малороссии и Вятской губернии пришли ещё несколько десятков семей, которых тоже расселили на берегах Шиловки. Кроме основных работ, переведенцы сеяли рожь, овёс, ячмень, выращивали свиней и домашнюю птицу, которая славилась на весь уезд (выражение «гусь шиловский», означавшее дородного, важного человека, было в ходу вплоть до середины ХХ века). Славилась деревня и своими коровами, дававшими особо вкусное молоко, а также картошкой, которую выращивали на осушаемых вручную болотах. Избытки овощей и корнеплодов продавали на рынках в Нижнем Тагиле и Верхотурье.

К 1830 году в деревне числилось 393 мужчины и 372 женщины, 122 головы крупного рогатого скота, 52 лошади. Несколько семей в складчину держали пчелиную пасеку. Работали 2 кузницы, 3 столярные мастерские, шорная мастерская. Две семьи занимались иконописью, ещё две — обжигом кирпича.

Углежогами переселенцы пробыли недолго. Стали иссякать «лесные дачи», и людей начали привлекать к работам на золотых и платиновых приисках, открытых здесь поблизости в 1823 и 1828 годах. Позднее неподалёку нашли залежи железной руды, и к 1867 году на этих месторождениях уже работали три рудника — Шиловский, Стегаловский и Бортневский. Находили в окрестных лесах и самоцветы, но масштабной их добычи не велось.

В 1839 году в деревне была построена деревянная церковь во имя Святой Троицы и Воскресения Господня, которая простояла 45 лет, а потом её заменили на каменную. Вероятно, именно с появлением церкви деревня стала называться как село — Воскресенское, хотя официально статус села получила только в 1866 году. В августе 1849 года в Воскресенском открыли второй Авроринский приют (первый был в Нижнем Тагиле). В 1879 году здесь открыли земское училище.

Смена власти после октября 1917 года проходила в селе также непросто, как и везде на Урале. В мае 1930 года здесь вспыхнул сильный пожар, уничтоживший более 80 дворов и половину поголовья домашнего скота. В поджоге обвинили односельчанина, который ранее был лишён избирательных прав. Для восстановления села в Нижнем Тагиле объявили сбор средств и набор добровольных помощников. Тогда же, в 1930-е годы, село переименовали в Шиловку. Шахты в Шиловке продолжали работать до 1943 года, после чего были закрыты в виду их аварийного состояния. Пришлось сельчанам искать работу или в местном колхозе, или в ближайших населённых пунктах.

В советское время в истоках реки Шиловки нашли залежи голубого асбеста, который был востребован военно-промышленным комплексом СССР. Разрабатывали это месторождение специалисты Анатольевского асбестового ГОКа. Но в 1992 году спрос на голубой асбест упал, и месторождение затопили.

А история с картами так и не нашла документального подтверждения, хотя сами местные жители её и рассказывали.