Под Нижним Тагилом выявлена незаконная вырубка леса. Возбуждено уголовное дело

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства в Муниципальном округе Горноуральский. В районе СНТ «Сокол-2», расположенного севернее села Покровское, была выявлена незаконная вырубка леса на участке Нижнетагильского лесничества. Сотрудники прокуратуры обнаружили десять спиленных деревьев, замаскированных травой и листвой.

Установлено, что вырубка была произведена неустановленными лицами в весенне-летний период 2025 года без соответствующих разрешений Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 90,7 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» для уголовно-правовой оценки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

На основании этих материалов полицией возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Расследование данного уголовного дела находится под контролем прокуратуры.