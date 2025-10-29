Общество

Силовики прошерстили скандально известную овощебазу № 4 Екатеринбурга в поисках нелегалов

29.10.2025 14:56
Силовики прошерстили скандально известную овощебазу № 4 Екатеринбурга в поисках нелегалов

Правоохранительные органы Екатеринбурга провели очередную операцию по выявлению и выдворению иностранных граждан, находящихся в стране нелегально. На этот раз в центре внимания оказалась овощебаза № 4, расположенная на улице Завокзальной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в рейде приняли участие сотрудники полиции из различных подразделений, включая УВМ, БОП УУР, УЭБиПК и ЦКС и ФСБ. Силовую поддержку обеспечивали бойцы ОМОН и СОБР.

Валерий Горелых отметил, что мероприятие было запланировано, но при этом подчеркнул его высокую эффективность.

«Как и неоднократно ранее основная цель таких внезапных визитов стражей порядка —  выявление и пресечение нарушений  законодательства  РФ в миграционной сфере. Куда только не прятались те, у кого с документами не всё в порядке. Одни тщетно пытались сбежать, другие  в складских помещениях с овощами и фруктами делали своего рода  тайники, третьи укрывались под фурами. Словом, кто  как мог хотел избежать справедливого наказания. В итоге за несколько часов кропотливой работы  тщательным проверкам подверглись 1086 уроженцев из  бывших союзных республик. 36 из них оказались нелегалами. В ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу в отношении нарушителей были заведены  административные дела. Затем всех поместили в Центр временного содержания с последующим выдворением в те регионы, откуда они прибыли. Как говорится, чемодан —вокзал — домой. Более того, за допущенное игнорирование законов нашей страны нарушителям отныне закрыт вьезд в Россию сроком на 5 лет. Подобные профилактические рейды, чтобы не плодились ЧП, как накануне в Москве,  станут регулярными во всех муниципалитетах Свердловской области. Для Среднего Урала данная тема весьма актуальна. Только в 2025 году органы внутренних дел завели 10 239 административных дел в сфере миграции. Наложено штрафных санкций на сумму 111 млн рублей. Выдворено 199  нелегалов. Деятельность гарнизона по этому направлению  находится на личном контроле начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова», — рассказал представитель свердловского полицейского главка.

Фото: Валерий Горелых
Copyright
Telegram mstrok.ru