В Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале, по требованию прокуратуры, нанесли специальную разметку по краям платформ

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите прав инвалидов в сфере обеспечения доступности объектов социальной сферы на городском железнодорожном вокзале.

«В ходе проверки установлено, что границы опасной зоны у краев береговой и островной пассажирских платформ железнодорожного вокзала ст. Нижний Тагил не приведены в соответствие с требованиями ГОСТ», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованиями устранить выявленные нарушения. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры.

«После вмешательства прокуратуры границы опасной зоны у краев береговой и островной пассажирских платформ приведены в соответствие с требованиями законодательства», — отметили в прокуратуре.