«Другого такого места, к сожалению, в городе нет». В Нижнем Тагиле после почти 25 лет работы закрывается единственный центр семейной терапии и консультирования Дмитрия Винокурова

Завтра, 1 ноября, из-за финансовых сложностей прекращает свою работу единственная в Нижнем Тагиле бесплатная кризисная психологическая служба для детей, подростков и их родителей.

Центр семейной терапии и консультирования, который многие годы был спасением для тысяч тагильских семей и которому в декабре этого года исполняется 25 лет, вынужден закрыть свои двери, о чём в социальных сетях сообщил его основатель, семейный психотерапевт Дмитрий Винокуров.

«Объявлять об этом безумно грустно. Проделан огромный труд. Дети, подростки, их родители смогли получить бесплатную психологическую и психотерапевтическую помощь. Семьи сами обращались за помощью или приходили по направлениям городских служб. Всё это бесплатно, конфиденциально, низкопорогово — мы работали по вечерам, без выходных, ни на один день не останавливали работу даже во время эпидемии коронавируса», — написал Дмитрий в посте.

Более 20 лет назад администрация города выделила коллективу психологов помещение на улице Восточной, которое было захламлено и находилось в аварийном состоянии. Центр, которым это помещение являлось до сегодняшнего дня, пришлось строить своими силами.

«Это был заброшенный полуподвал. Он был абсолютно в разрушенном состоянии. Мы сами лично, психологи, вся наша команда, после работы в больницах и школах, по вечерам приезжали туда, на свои деньги всё отремонтировали, вывезли оттуда тонну мусора, покрасили, придумали проект. И вот 20 лет мы это, как могли, поддерживали», — поделился психотерапевт с АН «Между строк».

В кризисной службе оказывалась помощь детям, пережившим насилие, подросткам в конфликте с законом, сиротам, ребятам с депрессиями, тревожными расстройствами, последствиями психических травм и суицидальных попыток. Работа строилась по принципу междисциплинарной команды, что означало, что детские и семейные психологи, психотерапевт, психиатр и социальные педагоги вместе разбирали каждый случай и составляли индивидуальные программы помощи. Помимо индивидуальных консультаций проводились семейные и групповые сеансы, тренинги личной безопасности, авторская школа «Папа–Мама», группы взаимопомощи для родителей и уникальные летние программы вроде «индейского лагеря» для подростков. Помощь могли получить все, кто в ней нуждался, без направлений и ожиданий.

За годы работы кризисный центр создал множество собственных методик, признанных экспертами по всей стране, таких как создание команд поддержки для ребёнка и семьи, работа с сетью социальных контактов подростка и семьи, обучение детей навыкам личной безопасности в социальной среде, протокол помощи подростку в ситуации суицидального риска, программа травмапедагогической и травматерапевтической помощи, авторские формы игровой и песочной терапии. Организация делилась опытом на федеральных и международных конференциях, выступала в Общественной палате РФ, а кризисная консультация входила в список лучших практик Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.

Весной этого года стало ясно, что помещение, в котором организация располагалась, нуждается в капитальном ремонте. За двадцать лет работы сотрудники центра поддерживали его в порядке своими силами, но теперь требовалась серьёзная реконструкция.

«Мы хотели сделать всё по-современному, превратить это место в комьюнити-центр для подростков. Смета ремонта была не такой уж большой, около 400–500 тысяч рублей, но для нас это неподъёмно. Мы психологи, врачи, мы не бизнесмены», — рассказал Дмитрий Винокуров.

На протяжении полугода команда центра искала поддержку у местных предпринимателей, благотворительных организаций, крупных компаний и администрации города, однако поиски не увенчались успехом.

«Мы написали в благотворительный фонд, нескольким крупным предприятиям города, обратились в администрацию. Но нам отказали все. Мы не можем поставить туда магазин или сдать помещение в аренду — оно сделано под терапию, с кабинетами, тренинговым залом, гостиной для встреч. Мы пытались предложить коллегам пользоваться пространством, искать совместные проекты, но не получилось», — объясняет психотерапевт.

Расходы на поддержание помещения, а также оплату коммунальных платежей возросли и стали составлять около 300 тысяч рублей в год. Эти расходы оплачивались за счёт средств организации, грантов и пожертвований.

«Мы всё оплачивали из своих доходов — свет, отопление, охрану, уборку. Но я не могу просить своих психологов отдавать зарплаты, чтобы платить коммуналку», — поделился Дмитрий.

За последние восемь лет организация привлекла в Нижний Тагил около пятидесяти миллионов рублей грантовых средств на социальные проекты. Эти деньги шли на зарплаты специалистов, оборудование, обучение, развитие новых направлений.Но в итоге создатель организации пришёл к тяжёлому решению — закрыть службу кризисной консультации и вернуть помещение городу.

«Мы все плачем. Мне сегодня утром звонят, уже кто-то просит помещение. К сожалению, в нём не будет того, что в нём было все эти годы. Город потерял услуги. Мы сохраняли все эти годы 12 рабочих мест. Это психологи, бухгалтеры нашей организации, социальные педагоги, психотерапевты. Сейчас все эти специалисты, естественно, сегодня последний день работают. Помещение, которое мы за свои деньги отапливали и содержали, сейчас передадим обратно городу. Город начнёт эти 300 тысяч рублей в год платить за этот подвал из бюджета. У меня возникает вопрос: а не выгоднее ли было бы помочь нам чем-то, чтобы это сохранить, чтобы мы продолжали работать, продолжали привлекать деньги, продолжали оказывать услуги, продолжали сохранять рабочие места высококвалифицированных специалистов? Я не жалуюсь, потому что нельзя заставить, нельзя догнать и причинить добро. Все эти проекты, которые мы осуществляем, не могут быть делом одной маленькой некоммерческой организации», — говорит Дмитрий.

Несмотря на закрытие кризисной консультации, Дмитрий Винокуров намерен продолжать работу с детьми и подростками Нижнего Тагила, создавать новые проекты и участвовать в уже существующих, помогая многим семьям. И несмотря на сложившуюся ситуацию, сотрудники центра семейной терапии и консультирования не теряют надежду на то, что в будущем найдутся ресурсы и спонсоры для возобновления проекта.

«Вчера мы прощались с детьми. Ну, как прощались, то есть мы с ними сохраняем связь, мы придумываем какие-то проекты, но вчера была последняя встреча с подростками в этом помещении. Это действительно важно для них, потому что другого такого места, к сожалению, в городе нет. Если оно появится, я сделаю всё, чтобы поддержать это помещение, этот новый проект, но надо, чтобы появилась какая-то команда, чтобы появились какие-то люди. Мы продолжаем работать, мы уйдём в интернет, мы уйдём в какие-то новые проекты, мы будем развивать частную психотерапию, потому что мы психотерапевты, единственные в городе. Мы не собираемся бросать работу, мы не будем на бирже труда становиться. Но бесплатной консультации, которая последние 16 лет работала, пока не будет. Нужен инвестор, нужно решение города», — рассказал психотерапевт.

Дети, которые долгое время посещали центр, высказали Дмитрию тёплые слова поддержки и сочувствия, которые он опубликовал на своей странице.

«С этим местом у меня множество воспоминаний. И эти воспоминания наиболее ценны. Я познакомился с людьми, которые за 4 года стали мне родными. Здесь всё было идеально, именно само место — тихий уголок Тагила — оно стало местом силы для меня».

«Я узнала много нового и интересного. Но нет, это всё не то. Лично для меня главное — эмоции, которые я получила в этом особенном для меня месте. И мне очень грустно со всеми расставаться, но мы можем начать новую историю. И я очень благодарна каждому, с кем была знакома или нет».

«Когда приезжаешь сюда после семи уроков — это было просто отдушиной. Интересный и очень важный опыт. Раньше я мало с кем общалась вживую, а здесь я смогла это делать, и теперь мне легче контактировать с другими людьми».

Для этих детей центр, этот когда-то полузаброшенный подвал, стал безопасным местом, куда всегда можно прийти и обратиться за помощью, местом, где всегда поддержат, местом, где они могут почувствовать тепло, уют и спокойствие даже в самые сложные времена.