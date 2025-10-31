Жители Нижнего Тагила обнаружили массовую гибель рыбы в реке Малая Кушва 

Общественный деятель Фёдор Трачук сообщил в своих соцсетях о массовой гибели рыбы в реке Малая Кушва в Нижнем Тагиле. По его словам, причиной произошедшего могло стать ненадлежащее обустройство канализационной системы, расположенной неподалёку от водоёма. Из-за этого сточные воды и фекальные массы просачиваются в почву и попадают в реку, что приводит к её загрязнению и гибели рыбы.

«30 октября во второй половине дня мы повторно посетили водный объект. Намеренно обследовали акваторию выше по течению, выше расположения канализационной трубы, проходящей через реку. Выше по течению дохлой рыбы нет. Спустились в ближайший к реке зловонный колодец и обнаружили, что кольца установлены на подушку из крупного щебня, гидроизоляция колодца отсутствует, зловонные стоки просачиваются в почву и в реку Малая Кушва. Зафиксировали мор рыбы и вопиющую халатность проведения работ на фото. Готовы выехать с контролирующими органами на место ЧП в любое время и оказать содействие. За такое нужно наказывать и штрафовать по-крупному – это идиотия, а не выполненная работа. Канализационные колодцы необходимо перестраивать, река Малая Кушва и Нижнетагильский пруд ежесекундно загрязняются, наносится огромный вред биологическим ресурсам водоёма, ущерб огромный, и его ещё предстоит установить. Преступная халатность губит и без того убитую экологию», — говорится в сообщении тагильчанина.

Напомним, несколько дней назад было возбуждено уголовное дело после массовой гибели рыбы в реке Иса под Нижним Тагилом. А в апреле текущего года природоохранная прокуратура организовала проверку из-за массовой гибели рыбы в водоёме в саду «Озерки» (Дураковка), который находится в 20 км от Нижнего Тагила.