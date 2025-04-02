Природоохранная прокуратура организовала проверку из-за массовой гибели рыбы в водоёме под Нижним Тагилом

В сети появилась информация о массовой гибели рыбы в водоёме в саду «Озерки» (Дураковка), который находится в 20 км от Нижнего Тагила. С целью проверки информации Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

«С целью проверки доводов публикации в СМИ сегодня, 2 апреля 2025 года, природоохранная прокуратура совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с привлечением подведомственных аккредитованных лабораторий, организовала осмотр территории, указанной в публикации, отбор проб природных вод и погибших водных биологических ресурсов с целью определения содержания в водоеме загрязняющих веществ и установления причин гибели водных биологических ресурсов», — сообщили в ведомстве.

По результатам надзорных мероприятий при наличии к тому оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.