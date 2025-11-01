Свердловский областной суд оправдал инспектора ГАИ из Нижнего Тагила, которого обвиняли в склонении к даче ложных показаний

В июле этого года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес оправдательный приговор в отношении инспектора ДПС, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, он якобы склонял пострадавшую к даче ложных объяснений, чтобы скрыть преступление третьего лица. Мужчина был оправдан на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

«Органами предварительного расследования мужчина обвинялся в том, что, находясь при исполнении должностных обязанностей, склонил пострадавшую женщину к написанию заведомо ложных объяснений. Тагильчанка пострадала от своего сожителя, который нанёс ей удар кулаком по руке, результатом которого стал сложный перелом, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью. Однако сотрудникам скорой помощи женщина сказала, что травма получена в результате ДТП — якобы, она упала со снегохода. Когда к пострадавшей в больницу для документирования обстоятельств происшествия пришёл инспектор ДПС, женщина ему рассказала правду об обстоятельствах получения травмы, но он предложил ей сказать, что травма бытовая, получена при падении с лестницы в подъезде дома. Тем самым сотрудник полиции освободил мужчину, нанёсшего удар потерпевшей, от привлечения к уголовной ответственности и уголовного преследования за совершенное тяжкое преступление», — говорится в сообщении.

Суд, оценив собранные доказательства, пришёл к выводу, что в действиях сотрудника не содержится состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Прокурором было подано апелляционное представление на приговор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил оправдательный приговор без изменения.