В Нижнем Тагиле неизвестные выкинули двигатель автомобиля в колодец (ВИДЕО)

31 октября при проведении работ по очистке системы водоотведения в канализационном колодце на улице Балакинской в промышленной зоне был обнаружен автомобильный двигатель, который повредил бетонный лоток и заблокировал поток сточных вод. В результате произошла авария: сточные воды вышли на поверхность и частично затопили асфальтовое покрытие. В тот же день специалисты ООО «Водоканал-НТ» ликвидировали последствия аварии и очистили колодец. На текущий момент на месте проводятся работы по восстановлению бетонных конструкций колодца.

ООО «Водоканал-НТ» напоминает, что согласно статье 7.7 КоАП РФ, повреждение объектов и систем водоснабжения и водоотведения влечёт за собой административную ответственность: для граждан — штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, а для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.