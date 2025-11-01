В Нижнем Тагиле суд освободил по УДО бывшего владельца хостела, в котором из-за нарушения требований пожарной безопасности заживо сгорели 8 человек

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Рауфа Миронова — бывшего владельца хостела в Москве, в котором из-за нарушения требований пожарной безопасности заживо сгорели 8 человек, следует из информации суда.

Трагедия случилась в июле 2022 года. В хостеле на улице Алма-Атинской возник пожар, приведший к гибели 8 постояльцев, 42 человека пострадали. Суд установил, что Миронов знал о нарушениях требований пожарной безопасности в его хостеле, но, стремясь извлечь максимальную прибыль из этого бизнеса, не спешил с их устранением.

В декабре 2024 года Нагатинский районный суд Москвы признал Рауфа Миронова виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью в сфере оказания гостиничных услуг сроком на 2 года.

Из назначенного срока Рауф Миронов провёл в колонии 11 месяцев.

Решение Тагилстроевского суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.