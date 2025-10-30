В Нижнем Тагиле по иску прокуратуры дроппер выплатил пенсионерке деньги, похищенные в результате мошенничества

Прокуратура Тагилстроевского района города Нижнего Тагила провела проверку по заявлению 74-летней местной жительницы о мошенничестве и причинении ей крупного материального ущерба. Установлено, что 20 февраля 2024 года неизвестный, посредством телефонных переговоров и ложной информации, убедил пенсионерку перевести 380 тысяч рублей на банковский счёт. В результате действий злоумышленника пенсионерке был нанесён значительный материальный ущерб.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). В ходе расследования выяснилось, что получателем переведённых средств является 21-летняя жительница посёлка Речица Брянской области. Таким образом, установлен факт незаконного обогащения указанного лица за счёт денежных средств, похищенных у пенсионерки.

Прокуратура направила в Почепский районный суд Брянской области исковое заявление о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения в размере 380 тысяч рублей. Суд, рассмотрев представленные доказательства и доводы, удовлетворил иск прокурора, обязав лицо, получившее деньги вернуть похищенную сумму. Фактическое восстановление имущественных прав потерпевшей находится на контроле прокуратуры.